Kyiv accuse Moscou d’avoir lancé plus d’une centaine de missiles et drones

(Kyiv) La Russie a lancé plus d’une centaine de missiles et de drones sur des infrastructures énergétiques en Ukraine durant la nuit de vendredi à samedi, ont déclaré samedi des responsables ukrainiens.

Agence France-Presse

Selon l’armée de l’Air ukrainienne, « l’ennemi a lancé 53 missiles de divers types et 47 drones d’attaque ». Elle précise avoir abattu 35 des missiles et 46 des drones.

En plus de deux ans de guerre, les forces russes ont multiplié les attaques aériennes sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes, provoquant des coupures et restrictions de courant ainsi que des dommages significatifs.

Durant l’attaque de la nuit, deux centrales électriques thermiques ont été touchées, a précisé sur Telegram l’opérateur ukrainien DTEK sans préciser leur localisation.

« Cela a été une nouvelle nuit extrêmement difficile pour le secteur de l’énergie en Ukraine », ajoute la compagnie, plus gros investisseur privé du secteur en Ukraine. « L’ennemi a frappé deux de nos centrales thermiques. Les équipements ont été gravement endommagés ».

PHOTO ALINA SMUTKO, REUTERS Une bannière annonçant un appel à rejoindre la 3e brigade d’assaut séparée des forces armées ukrainiennes est visible dans une station de métro de Kyiv où des gens ont trouvé refuge pendant une attaque russe, le 1er juin.

Depuis la mi-mars, il s’agit de la sixième attaque d’envergure sur les centrales thermiques de DTEK, ajoute la compagnie.

Le ministre ukrainien de l’Énergie, Guerman Galouchtchenko, a précisé que les forces russes avaient visé des sites dans cinq régions – Donetsk (Est), Dnipropetrovsk (Centre-Est), Kirovograd (centre), Ivano-Frankivsk (Ouest) et Zaporijjia (Sud).

Le ministère a averti qu’il y aurait vraisemblablement des restrictions d’électricité samedi soir en raison de ces frappes.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé que Moscou tentait d’« exploiter » un manque de « détermination » au sein des principaux alliés occidentaux de l’Ukraine et réitéré son appel à lui fournir davantage de systèmes de défense aérienne.

« Le principal objectif de la Russie est de normaliser la terreur, d’exploiter le manque de défense aérienne suffisante et de détermination des partenaires de l’Ukraine », a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux.

« Il s’agit d’un test de l’humanité et de la détermination du monde libre », a-t-il ajouté. « Soit nous réussissons ensemble ce test, soit le monde plongera dans une détermination et un chaos encore plus importants ».

Dans son rapport quotidien, le ministère russe de la Défense a lui affirmé avoir « mené une attaque groupée » contre « des installations énergétiques ukrainiennes qui soutiennent le travail des entreprises du complexe militaro-industriel ».

Le ministère a assuré que ces attaques étaient effectuées « en réponse aux tentatives du régime de Kyiv d’endommager les installations énergétiques et de transport russes ».

L’armée ukrainienne dit viser des raffineries et des sites militaires en territoire russe en représailles aux frappes quotidiennes russes sur ses villes et son réseau énergétique.