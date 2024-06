(Reichertshofen) Les inondations dans le sud de l’Allemagne ont provoqué la mort d’au moins quatre personnes, une « catastrophe » qualifiée d’« avertissement du changement climatique » par le chancelier Scholz.

Pauline CURTET Agence France-Presse

Le sud de la Bavière et du Bade-Wurtemberg, les deux États régionaux les plus méridionaux de l’Allemagne, sont victimes de pluies diluviennes depuis vendredi et des milliers de personnes continuent d’être évacuées.

Le bilan des morts s’élève désormais à quatre avec la découverte à Schorndorf, dans le Bade-Wurtemberg (sud-ouest), des corps d’un homme et d’une femme, selon la police lundi.

Quelques heures auparavant avait été annoncée la découverte à Schrobenhausen (Bavière) du cadavre d’une femme de 43 ans.

Dimanche avait été signalé le décès d’un pompier volontaire de 42 ans, tandis qu’un autre de 22 ans est toujours porté disparu.

En visite à Reichertshofen, en Bavière, l’un des endroits les plus affectés par les fortes averses et inondations, Olaf Scholz a estimé que ce genre d’évènements météorologiques se multipliaient.

« Pas d’assurance tous risques »

« C’est déjà la quatrième fois cette année que je me rends dans un territoire (inondé, NDLR). C’est un rappel de ce qui est à l’œuvre. Nous ne devons pas négliger notre devoir de stopper le changement climatique, provoqué par l’homme », a déclaré le dirigeant allemand, chaussé de bottes et revêtu d’un imperméable.

« Nous devons considérer cet évènement, cette catastrophe, comme un avertissement », a-t-il ajouté.

À ses côtés, le chef du gouvernement régional de Bavière, Markus Söder, a ajouté : « il n’y a pas d’assurance tous risques contre les défis du changement climatique ».

Dans un rapport publié lundi, un panel d’experts a jugé que les prévisions du gouvernement allemand en matière d’émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 étaient irréalistes. Selon eux, les émissions du secteur du transport, de la construction et de l’industrie ont été sous-estimées.

Dans les régions inondées, la circulation des trains est très difficile, ont constaté les chemins de fer allemands, la Deutsche Bahn. Des annulations et des retards sont à prévoir, ont-ils indiqué sur leur site.

Il est notamment impossible de relier Munich à partir de trains venant de Stuttgart, Wurtzbourg et Nuremberg.

L’Allemagne reste traumatisée par des inondations meurtrières en juillet 2021. Des cours d’eau étaient sortis subitement de leurs lits dans l’ouest du pays, faisant plus de 180 morts et détruisant villages, ponts et routes.