Au moins deux morts dans une collision entre un traversier et bateau-taxi

(La Haye) Deux personnes sont mortes à la suite d’une collision vendredi matin entre un traversier et un bateau-taxi dans la mer des Wadden, au nord-ouest des Pays-Bas, ont déclaré les autorités qui recherchent encore deux disparus, présumés morts.

Agence France-Presse

La collision entre le traversier et le bateau-taxi a eu lieu vers 7 h 15, au large de l’île de Terschelling.

Le bateau-taxi « a subi des dommages considérables […] des passagers sont tombés par-dessus bord », a expliqué Caroline van de Pol, maire de la commune Terschelling.

Les secours sont arrivés très rapidement mais n’ont malheureusement pas pu sauver tout le monde, a-t-elle déploré lors d’une conférence de presse.

Deux personnes sont mortes et deux sont toujours portées disparues, mais les espoirs de les retrouver vivants sont inexistants.

« Après un certain nombre d’heures, la recherche en mer se fait à échelle réduite », a expliqué Mme van de Pol.

C’est un moment « terrible » pour les sauveteurs qui avaient déployé plusieurs bateaux sur place, a-t-elle ajouté, expliquant que la décision est prise lorsque les secours se rendent compte qu’un sauvetage n’est plus réaliste.

« Avec tous les efforts possibles », les services d’urgence recherchent actuellement les disparus sur la plage, a-t-elle poursuivi.

Plusieurs personnes ont été blessées et emmenées à l’hôpital. La cause de l’accident n’est pas encore connue et fait l’objet d’une enquête.

L’identité des victimes n’a pas été donnée par la maire mais selon les médias néerlandais, les personnes portées disparues sont un homme adulte et un garçon de 12 ans.

Vingt-sept personnes, y compris l’équipage, se trouvaient à bord du traversier au moment de l’accident, tandis que huit personnes se trouvaient à bord du bateau-taxi, selon Terschelling.

Les Pays-Bas ont été émus par un autre drame plus tôt cette semaine, lors de la découverte des corps d’une petite fille handicapée et de son accompagnatrice dans une voiture submergée dans un plan d’eau après plusieurs jours de recherche.