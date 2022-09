(Londres) La première ministre britannique Liz Truss a rendu hommage vendredi au Parlement à la défunte reine Élisabeth II, saluant « l’une des plus grandes dirigeantes que le monde ait connues » et « la plus grande diplomate » du Royaume-Uni.

Agence France-Presse

« Ses paroles de sagesse nous ont donné de la force dans les moments les plus éprouvants. Pendant les moments les plus sombres de la pandémie, elle nous a donné l’espoir que nous nous reverrions », a souligné la cheffe du gouvernement, vêtue de noir, avant d’être reçue dans l’après-midi par le roi Charles III.