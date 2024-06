Rishi Sunak et Keir Starmer

Premier duel télévisé entre Sunak et Starmer

(Londres) Le premier ministre britannique Rishi Sunak et son adversaire travailliste favori des sondages, Keir Starmer, s’opposent mardi soir dans un premier débat télévisé, à un mois des législatives du 4 juillet qui pourraient mettre fin à 14 ans de pouvoir conservateur.

Marie HEUCLIN et Caroline TAÏX Agence France-Presse

Mais c’est la photo d’un troisième homme qui fait la une de la presse britannique mardi : Nigel Farage, l’un des principaux avocats du Brexit et figure emblématique de la droite dure. Il a annoncé lundi sa candidature pour devenir député sous la bannière du parti nationaliste Reform UK et lancer officiellement mardi sa campagne, quelques heures avant le débat.

« Je suis de retour pour mener la révolte », titre le journal conservateur The Daily Telegraph, avec une photo de Nigel Farage sur fond rouge.

Sa candidature est un coup dur pour le conservateur Rishi Sunak, désormais menacé sur la droite par Reform UK en pleine ascension.

« L’heure la plus sombre pour Rishi », titre le Daily Mail conservateur.

Selon un sondage YouGov publié lundi, le parti travailliste pourrait remporter la plus grande victoire de son histoire le 4 juillet, bien plus large que celle de Tony Blair en 1997. Des ténors du parti conservateur, comme le ministre des Finances Jeremy Hunt et le ministre de la Défense Grant Shapps, pourraient perdre leur siège.

Le ministre de l’Intérieur James Cleverly a dit mardi sur Sky News douter de la « fiabilité » des sondages. Et dans un message aux électeurs conservateurs tentés par Reform UK, il a affirmé que voter pour ce parti reviendrait à « ouvrir la porte à un gouvernement travailliste ».

C’est dans ce contexte très ardu pour les Tories (les conservateurs) que Rishi Sunak et Keir Starmer vont s’affronter pour la première fois directement dans la campagne électorale.

Promesses spectaculaires

Le Labour (le parti travailliste) fait valoir que le temps du « changement » est venu, tandis que les Tories assurent être les seuls à avoir un « plan » pour le Royaume-Uni.

Diffusé à 21 h sur la chaîne privée ITV, ce débat doit durer une heure. Les deux hommes débattront à nouveau fin juin, à une semaine du vote. D’autres débats télévisés sont aussi prévus entre responsables des principaux partis durant la campagne.

Rishi Sunak, 44 ans, à Downing Street depuis 19 mois, va tenter de réduire l’écart avec son adversaire et convaincre qu’après 14 ans au pouvoir son parti divisé et usé peut convaincre, après une succession de cinq premiers ministres conservateurs.

Ces dernières semaines, M. Sunak a lancé quelques promesses spectaculaires, comme celles de rétablir un service national obligatoire, de durcir les aides sociales versées aux chômeurs, de continuer à baisser les impôts ou encore de clarifier la loi pour que le mot sexe y définisse le sexe biologique et non le genre.

En face, Keir Starmer, 61 ans, qui malgré la large avance de son parti dans les sondages ne suscite pas d’enthousiasme débordant chez les Britanniques, devra tenter de rallier les indécis qui attendent d’en savoir plus sur le programme des travaillistes.

Mais il ne devrait pas prendre de risque. « Je tenterai simplement de rester calme et mesuré », a-t-il dit dans un entretien à l’hebdomadaire The Observer dimanche.

Ces derniers jours, les deux hommes ont affirmé vouloir réduire l’immigration. Les conservateurs ont annoncé mardi leur intention de fixer un nouveau plafond annuel pour les visas afin que l’immigration diminue chaque année.

Selon les commentateurs politiques, il faut s’attendre lors du débat à des échanges musclés entre deux hommes que tout oppose dans leur parcours, avec un premier ministre ancien banquier d’affaires millionnaire et un dirigeant travailliste ancien avocat et magistrat, issu d’un milieu modeste.

Rishi Sunak accuse régulièrement son adversaire de ne pas avoir de convictions et de multiplier les revirements. Starmer fustige le chaos créé selon lui par 14 années de pouvoir conservateur.

Les critiques vireront-elles aux attaques personnelles, sur le passé de banquier de Rishi Sunak ou sur les anciennes affaires traitées par l’avocat, puis procureur, Keir Starmer ? Les deux hommes ont déjà pu tester leurs saillies devant le Parlement, où ils se font face chaque mercredi.