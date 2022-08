Guerre en Ukraine, jour 182

Jour de l’indépendance sous tension après six mois de guerre

(Kyiv) Six mois après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le président Volodymyr Zelensky a assuré mercredi que son pays se battrait « jusqu’au bout », fermement soutenu en cela par les Occidentaux, avec une nouvelle aide militaire des États-Unis et, plus symboliquement, la visite-surprise à Kyiv pour le Jour de l’Indépendance du premier ministre britannique Boris Johnson.