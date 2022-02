Élections en France

La gauche écartelée, Zemmour et Le Pen à couteaux tirés

(Paris) Une gauche plus que jamais dans l’impasse et une extrême droite à couteaux tirés entre Marine Le Pen et Éric Zemmour : le désordre était palpable lundi chez les opposants d’Emmanuel Macron dans une campagne présidentielle stable dans les intentions de vote.