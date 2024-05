(Valley View) De puissantes tempêtes ont causé la mort d’au moins 14 personnes et laissé des dégâts importants dimanche à travers le Texas, l’Oklahoma et l’Arkansas. Les tempêtes ont anéanti des maisons et détruit un relais routier où les conducteurs s’étaient abrités lors des intempéries meurtrières qui ont frappé le centre des États-Unis.

Acacia Coronado, Sophia Tareen, Julio Cortez et Kathy Mccormack Associated Press

Sept morts ont été signalées dans le comté de Cooke, au Texas, près de la frontière avec l’Oklahoma, où une tornade a balayé samedi soir une zone rurale à proximité d’un parc de maisons mobiles, ont indiqué des responsables.

Les tempêtes ont également tué deux personnes et détruit des maisons dans l’Oklahoma, où parmi les blessés figuraient des invités à un mariage en plein air.

Des dizaines de milliers d’habitants ont été privés d’électricité dans toute la région.

Parmi les morts figurent deux enfants âgés de deux et cinq ans, a indiqué le shérif du comté de Cooke, Ray Sappington. Les tempêtes ont également détruit un relais routier voisin où au moins 60 personnes personnes s’étaient précipitées pour se réfugier. Ray Sappington a relaté qu’il n’y a eu aucun blessé grave.

Les morts au Texas comprenaient trois membres d’une famille qui ont été retrouvés dans une maison près de la petite communauté de Valley View, a indiqué M. Sappington.

Les autorités ont déclaré que plusieurs personnes avaient été transportées vers des hôpitaux par ambulance et par hélicoptère dans le comté de Denton au Texas, mais qu’elles ne connaissaient pas immédiatement l’étendue des blessures.

« Il ne reste plus qu’une traînée de débris. La dévastation est assez grave », a déclaré le shérif Sappington, à l’Associated Press.

PHOTO JULIO CORTEZ, ASSOCIATED PRESS Valley View, Texas

La situation évolue en Arkansas et en Oklahoma

Au moins cinq personnes auraient été tuées en Arkansas, dont une femme de 26 ans qui a été retrouvée morte devant une maison détruite à Olvey, une petite communauté du comté de Boone, selon Daniel Bolen, du bureau de gestion des urgences du comté.

Une autre personne est décédée dans ce même comté de l’Arkansas. Melody Kwok, directrice des communications du comté, a mentionné que plusieurs autres personnes avaient été blessées et que les secouristes répondaient toujours aux appels.

« Nous sommes toujours en recherche et sauvetage en ce moment, a-t-elle déclaré. C’est une situation qui évolue rapidement. »

Deux autres personnes sont mortes dans le comté de Marion, en Arkansas.

Les autorités ont également confirmé deux décès dans le comté de Mayes, en Oklahoma. Les détails sur les victimes n’étaient pas immédiatement disponibles, a précisé Mike Dunham, directeur adjoint de la gestion des urgences de ce comté.

Les dégâts se sont poursuivis au cours d’un mois sombre et marqué par des intempéries meurtrières dans le centre du pays.

Les tornades qui ont frappé l’Iowa cette semaine ont fait au moins cinq morts et des dizaines de blessés. Ces tornades mortelles sont apparues au cours d’une saison historiquement mauvaise pour les tornades, à une époque où les changements climatiques contribuent à la gravité des tempêtes dans le monde entier.

Les autorités ont recensé le deuxième plus grand nombre de tornades jamais enregistré dans le pays au mois d’avril.

L’ampleur des dégâts constatée

Au Texas, une tornade a traversé le comté de Denton, au nord de Dallas, renversant des semi-remorques et interrompant la circulation sur l’autoroute 35, selon la porte-parole Dawn Cobb. Un refuge a été ouvert dans la ville rurale de Sanger.

Des images aériennes ont montré des dizaines de maisons endommagées, dont beaucoup sans toit et d’autres réduites en ruines.

Les résidents se sont réveillés avec des voitures renversées et des garages effondrés. On pouvait voir certains habitants faire les cent pas et trier des morceaux de bois, évaluant les dégâts. À proximité, des voisins étaient assis sur les fondations d’une maison détruite.

Au plus fort des tempêtes, plus de 24 000 foyers et entreprises ont perdu l’électricité dans l’Oklahoma, selon le bureau de gestion des urgences de l’État. Le bureau fait également état d’importants dégâts causés par de la grêle de la taille d’une balle de baseball et de multiples blessures lors d’un mariage en plein air qui avait lieu dans le comté rural de Woods.

Les météorologues et les autorités ont émis des alertes d’urgence pour que les citoyens se mettent à l’abri alors que les tempêtes traversaient la région pendant la nuit. « Si vous êtes sur le chemin de cette tempête, courez aux abris maintenant ! », a publié le bureau du National Weather Service à Norman, sur le réseau social X.

Au Texas, les pompiers de Denton ont publié sur les réseaux sociaux que les équipes d’urgence près de Dallas intervenaient dans une marina en raison de « plusieurs victimes, certaines piégées ».

Des routes inaccessibles et des lignes électriques tombées en panne dans l’Oklahoma ont également conduit les autorités de la ville de Claremore, près de Tulsa, à annoncer sur les réseaux sociaux que la ville était « fermée » en raison des dégâts.

Avril et mai ont été des mois chargés en tornades, en particulier dans le Midwest américain. L’Iowa a été durement touché la semaine dernière, lorsqu’une tornade mortelle a dévasté Greenfield. D’autres tempêtes ont provoqué des inondations et des dégâts causés par le vent ailleurs dans l’État.

Le système à l’origine des dernières intempéries devait se déplacer vers l’est pendant le reste du week-end. Le risque de temps violent se déplace vers la Caroline du Nord et la Virginie lundi, ont indiqué les spécialistes des prévisions météorologiques.