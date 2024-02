New York Un dortoir clandestin dans un petit commerce, symbole de la crise des migrants

(New York) Un dortoir clandestin hébergeant jusqu’à plus de 70 migrants a été découvert lors d’une opération de contrôle des pompiers dans un petit commerce d’un quartier populaire de New York, ont annoncé mardi les autorités, symbole d’une crise de l’accueil dans la mégapole américaine.