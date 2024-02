Frontière canado-américaine Une périlleuse traversée vers les États-Unis

(Champlain, État de New York ) Dans une grange délabrée de la région rurale de North Country, dans l’État de New York, les affaires d’une famille de migrants qui s’y était abritée étaient encore là des mois plus tard : des vêtements et des chaussures d’enfants raidis par le froid sous un linceul de neige.