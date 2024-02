Une primaire démocrate historique

(New York) La course à l’investiture démocrate pour l’élection présidentielle de 2024 débute officiellement ce samedi en Caroline du Sud, n’en déplaise au New Hampshire, dont la primaire démocrate, tenue le 23 janvier dernier, n’était pas reconnue par les dirigeants du parti de Joe Biden. Si le suspense n’est pas au rendez-vous dans le Palmetto State, l’histoire l’est, de même qu’un enjeu crucial pour le président, à savoir sa relation avec l’électorat noir. État des lieux.