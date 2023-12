(Durham) L’ancien président américain Donald Trump a demandé samedi aux électeurs du New Hampshire de l’aider à obtenir l’investiture républicaine avant que ses rivaux ne trouvent leur marque avec l’ouverture de la campagne dans quelques semaines.

Holly Ramer et Bill Barrow Associated Press

Son apparition à Durham s’inscrit dans le cadre d’une tournée de l’ancien président dans les États où se déroulent les premières primaires, alors qu’il fait valoir sa large avance dans les sondages sur un nombre décroissant de candidats du Parti républicain. Ils tentent de bloquer son retour politique alors que M. Trump fait face à de multiples actes d’accusation et envisage une éventuelle revanche avec le président Joe Biden, le démocrate contre lequel il a perdu en 2020.

« Nous allons gagner la primaire du New Hampshire, puis nous allons écraser le malhonnête Joe Biden en novembre prochain », a déclaré M. Trump, rappelant à ses partisans qu’il avait assuré que leur État continuerait à accueillir la première primaire du pays après les caucus de coup d’envoi de l’Iowa.

PHOTO BRIAN SNYDER, REUTERS De nombreux partisans de l’ancien président sont allés l’écouter samedi.

M. Trump a déclaré que le New Hampshire va éliminer les « républicains de nom uniquement », faisant référence à ses rivaux Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, et Nikki Haley, l’ancienne ambassadrice de M. Trump à l’ONU.

Les primaires du New Hampshire auront lieu le 23 janvier, huit jours après que l’Iowa ait commencé le processus de nomination le 15 janvier. Le Nevada et la Caroline du Sud arrivent ensuite dans les premières étapes, avant le Super Mardi du 5 mars, date à laquelle le plus grand nombre cumulé de délégués est mis en jeu en une seule journée du calendrier électoral.

La campagne Donald Trump voit un moyen pour lui d’obtenir l’investiture avant l’ouverture des élections du Super Mardi.

« Ce qui est vraiment important de notre point de vue, c’est d’être capable de gagner les premiers États », a déclaré Chris LaCivita, conseiller principal de campagne, à Right Side Broadcasting, quelques minutes avant que M. Trump ne monte sur scène.

Gagner l’Iowa, gagner le New Hampshire, gagner le Nevada, gagner la Caroline du Sud – c’est fini. C’est notre objectif. Chris LaCivita, conseiller principal de campagne de Donald Trump

Avant le rassemblement, la campagne de M. Trump avait annoncé le soutien de l’ancien président du Sénat de l’État, Chuck Morse, désormais candidat au poste de gouverneur. M. Morse, qui s’est présenté au Sénat américain l’année dernière, mais a perdu la primaire face à un candidat plus proche de M. Trump, a déclaré à la foule qu’il était temps pour les républicains de « se rassembler autour d’un candidat qui peut non seulement gagner, mais aussi faire le travail pour notre pays ».

« Il l’a fait une fois et il le fera encore », a affirmé M. Morse.

PHOTO JOSEPH PREZIOSO, AGENCE FRANCE-PRESSE Donald Trump a remporté la primaire républicaine du New Hampshire à deux reprises, mais a perdu l’État lors de ses deux élections générales.

Le gouverneur Chris Sununu a soutenu mardi Mme Haley, qui lutte contre le gouverneur DeSantis pour devenir une alternative plausible à Donald Trump. M. Sununu, un critique fréquent de M. Trump qui a fait fi de la course à la Maison-Blanche en 2024, a soutenu que les républicains qui n’ont « aucune voie vers la victoire doivent avoir le courage de se retirer » des primaires de leur parti afin d’arrêter M. Trump.

Un sondage du New Hampshire réalisé en novembre par CNN et l’Université du New Hampshire a révélé que Mme Haley occupait la deuxième place, loin derrière M. Trump, mais légèrement devant ses collègues candidats M. DeSantis et l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie.

Donald Trump a remporté la primaire républicaine du New Hampshire à deux reprises, mais a perdu l’État lors de ses deux élections générales. Il est suffisamment confiant dans sa domination du Parti républicain pour avoir passé plus de temps samedi à s’opposer à M. Biden.

« Sous l’administration Trump, vous étiez mieux lotis, votre famille était mieux lotie, vos voisins étaient mieux lotis, vos communautés étaient mieux loties et notre pays était mieux loti. L’Amérique était plus forte, plus riche, plus sûre et plus confiante que jamais. Vous m’aviez placé derrière ce bureau dans le bureau ovale », a déclaré M. Trump.

Cet argument résonne auprès d’électeurs comme Brandon Sevey, 25 ans, qui assistait à son premier évènement avec Donald Trump depuis la ville voisine de Douvres. M. Sevey a dit qu’il avait occupé divers emplois dans le commerce de détail et la restauration rapide et qu’il avait trouvé plus facile de trouver du travail lorsque M. Trump était président. De plus, il aime le côté effronté de M. Trump.

« Il est bruyant, désagréable et agace les gens, a souligné M. Sevey. Mais c’est ce que j’aime chez lui. »