(New York) Un homme a été appréhendé jeudi à Albany, capitale de l’État de New York, après avoir tiré des coups de feu à l’extérieur de la synagogue de la ville, sans faire de blessés, a indiqué la gouverneure Kathy Hochul.

Alors que des millions d’Américains juifs célèbrent le début de la fête religieuse de Hanouka, un « suspect de 28 ans, un habitant du coin, marchait autour de la synagogue de manière très suspecte selon des témoins », a déclaré la cheffe de l’exécutif de l’État de New York.

Le jeune homme « a tiré des coups de feu tout en tenant des propos menaçants » à l’extérieur de la synagogue Temple Israel, a ajouté Mme Hochul, sans confirmer s’il avait crié « Palestine libre » comme le rapporte le journal Times Union en citant des sources policières.

La gouverneure démocrate, très impliquée dans la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la protection des plus de deux millions de juifs américains de son État, s’est félicitée que « personne n’ait été blessé par cet incident ».

« La sécurité des juifs new-yorkais n’est pas négociable. Tout acte antisémite est inacceptable », a-t-elle martelé dans un contexte de hausse aux États-Unis des agressions verbales ou physiques contre des personnes juives.

L’État de New York de 20 millions d’habitants « rejette la haine, l’antisémitisme et l’islamophobie », a assuré Mme Hochul, en annonçant que la police serait en « état d’alerte » pour les soirées de Hanouka.

Kathy Hochul et Eric Adams, le maire de la ville de New York, à 250 km au sud d’Albany, ont participé à plusieurs manifestations de soutien à Israël et aux juifs américains au début de la guerre à Gaza. La mégapole de 8,5 millions d’âmes compte près de deux millions de juifs et des centaines de milliers de musulmans.

M. Adams a précisé de son côté que la « sécurité » serait « renforcée » autour des menorah juives, candélabres à neuf branches, disposées dans l’espace public.

Hanouka commémore l’une des grandes victoires de l’histoire du judaïsme quand, au IIe siècle avant notre ère, un petit groupe reprit le Temple profané de Jérusalem. La minuscule fiole qu’ils trouvèrent alors pour rallumer le candélabre, qui devait tenir un jour, en dura en fait huit. Pendant huit jours, à la tombée de la nuit, les fidèles allument une flamme sur un chandelier appelé « hanoukia », placé dans l’encadrement de la porte ou de la fenêtre.