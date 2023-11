(Washington) Un Américain de 59 ans condamné à mort pour un double meurtre en 2001 a été exécuté jeudi par injection létale dans l’Oklahoma, a annoncé l’administration pénitentiaire de cet État du centre du pays.

Agence France-Presse

L’exécution de Phillip Hancock au pénitencier de l’Oklahoma, dans la ville de McAlester, est la 24e en 2023 et la dernière prévue aux États-Unis cette année. L’ensemble de ces 24 exécutions, toutes par injection létale, ont été réalisées dans cinq États, trois du Sud, le Texas, la Floride, et l’Alabama, et deux du centre du pays, le Missouri et l’Oklahoma.

Le comité des grâces de l’État d’Oklahoma a recommandé le 8 novembre que la peine de Phillip Hancock soit commuée en prison à perpétuité, mais le gouverneur républicain Kevin Stitt ne l’a pas suivi.

Il a été condamné à mort en 2004 pour le meurtre en avril 2001 de Robert Jett et James Lynch, deux membres d’un gang de motards violent.

Il a toujours plaidé la légitime défense, affirmant avoir été attiré dans un piège au domicile de Robert Jett, qui se trouvait sous l’influence de la méthamphétamine, et qui avait tenté avec James Lynch de le forcer à entrer dans une cage où il enfermait ses victimes pour les torturer.

Selon son récit, contesté par l’accusation et qui n’a pas convaincu les jurés, Phillip Hancock s’est débattu, est parvenu à s’emparer du pistolet de Robert Jett et à abattre ses deux agresseurs avant de prendre la fuite.

L’Oklahoma a repris les exécutions capitales en 2021 après six ans de moratoire en raison d’exécutions ratées en 2014 et 2015. Celle de Phillip Hancock est la quatrième en 2023.

Selon un récent sondage Gallup, 53 % des Américains sont favorables à la peine de mort pour les personnes reconnues coupables de meurtre, le niveau le plus bas depuis 1972, quand la Cour suprême avait bloqué les exécutions aux États-Unis, jusqu’à leur rétablissement quatre ans plus tard.

La peine capitale a été abolie dans 23 États américains, tandis que trois autres, la Californie (ouest), l’Oregon (nord-ouest), la Pennsylvanie (nord-est) observent un moratoire sur son application.