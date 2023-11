PHOTO KENNY HOLSTON, ARCHIVES ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

(Washington) L’élu républicain de l’État de New York George Santos, qui s’est illustré par ses mensonges répétés depuis son élection fin 2022, a « gravement discrédité » la Chambre des représentants, a conclu la commission d’éthique de l’institution dans un rapport publié jeudi.

Agence France-Presse

Le 1er novembre, une majorité de la Chambre contrôlée par les républicains a voté contre l’exclusion de George Santos, inculpé au niveau fédéral pour avoir escroqué ses donateurs et qui est accusé de blanchiment et de fraude électronique. Il a reconnu avoir menti aux électeurs en inventant des pans entiers de sa vie.

« Le comportement du représentant Santos est indigne de sa fonction et a gravement discrédité la Chambre », affirme dans son rapport le groupe d’enquête formé en février par la commission d’éthique.

Il a « cherché à exploiter frauduleusement chaque aspect de sa candidature pour son profit financier personnel » et a « constamment menti à ses électeurs, ses donateurs et son équipe sur son passé et son expérience », selon le rapport.

En conséquence, la commission d’éthique exhorte tous les collègues de George Santos à « prendre toute mesure qu’ils jugent adéquate et nécessaire pour accomplir le mandat constitutionnel de la Chambre lui imposant de réguler le comportement de ses membres », sans en recommander une en particulier.

Elle indique qu’elle transmet au ministère de la Justice ses conclusions sur les faits pour lesquels il n’est pas poursuivi pénalement.