Les changements démographiques sont dus aux naissances et aux décès, qui sont plus prévisibles, et à l’immigration, qui est plus incertaine.

D’ici la fin du siècle, la population américaine diminuera sans immigration substantielle, les personnes âgées seront plus nombreuses que les enfants et les résidants blancs non hispaniques représenteront moins de 50 % de la population, selon les projections publiées jeudi par le Bureau du recensement des États-Unis.

Mike Schneider Associated Press

Les projections démographiques offrent un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler la nation au tournant du siècle prochain, même si une prévision dans plusieurs décennies ne peut pas prédire l’inattendu comme une pandémie mondiale.

Les projections peuvent aider les États-Unis à se préparer au changement, qu’il s’agisse d’anticiper les demandes de soins de santé pour les personnes âgées ou de donner un aperçu du nombre d’écoles qui devront être construites au cours des prochaines décennies, a déclaré Paul Ong, professeur d’affaires publiques à l’UCLA.

« Comme la plupart des démographes le réalisent, la projection démographique n’est pas une destinée inévitable, mais simplement un aperçu d’un avenir possible, a déclaré M. Ong. Voir cette possibilité ouvre également des opportunités d’action. »

Les changements démographiques sont dus aux naissances et aux décès, qui sont plus prévisibles, et à l’immigration, qui est plus incertaine. Pour cette raison, le Bureau du recensement propose trois projections différentes jusqu’en 2100, basées sur une immigration élevée, moyenne et faible.

Dans le scénario de faible immigration, la population américaine tombera à 319 millions d’habitants d’ici 2100, par rapport à la population actuelle de 333 millions d’habitants. Elle s’élèverait à 365 millions de personnes à la fin du siècle dans le scénario d’immigration moyenne et à 435 millions d’habitants dans le cas d’une immigration forte. Quel que soit le scénario d’immigration, le pays est en passe de vieillir et de se diversifier.

Les Américains d’âge universitaire et plus jeunes font déjà partie d’une cohorte majoritairement minoritaire.

Voici un aperçu de l’évolution attendue de la population américaine d’ici 2100, en utilisant le scénario d’immigration moyenne.

Années 2020-2030

D’ici 2029, les personnes âgées seront plus nombreuses que les enfants, avec 71 millions de résidants américains âgés de 65 ans et plus et 69 millions de résidants de moins de 18 ans.

La supériorité numérique des personnes âgées se traduira par moins de travailleurs. Combinés aux enfants, ils représenteront 40 % de la population. Seulement environ 60 % de la population en âge de travailler – entre 18 et 64 ans – paiera l’essentiel des impôts pour la sécurité sociale et l’assurance-maladie.

Aux États-Unis, « l’accroissement naturel » deviendra négatif en 2038, ce qui signifie que les décès dépasseront les naissances en raison du vieillissement de la population et de la baisse de la fécondité.

Le recensement prévoit 13 000 décès de plus que les naissances aux États-Unis, et ce déficit s’élèvera à 1,2 million de décès de plus que de naissances d’ici 2100.

Années 2050-2060

D’ici 2050, la part de la population américaine blanche et non hispanique sera pour la première fois inférieure à 50 %.

Actuellement, 58,9 % des résidants américains sont blancs et non hispaniques. D’ici 2050, les résidants hispaniques représenteront un quart de la population américaine, contre 19,1 % aujourd’hui. Les Afro-Américains représenteront 14,4 % de la population, contre 13,6 % actuellement. Les Asiatiques représenteront 8,6 % de la population, contre 6,2 % aujourd’hui.

Toujours dans les années 2050, les Asiatiques dépasseront les Hispaniques en tant que groupe d’immigrants le plus important.

La diversité croissante de la nation sera plus visible chez les enfants. D’ici les années 2060, les enfants blancs non hispaniques représenteront un tiers de la population de moins de 18 ans, contre moins de la moitié actuellement.

Années 2080-2090

Dans ce scénario d’immigration moyenne, la population américaine culminera à plus de 369 millions d’habitants en 2081. Après cela, le Bureau du recensement prédit un léger déclin de la population, les décès dépassant les naissances et l’immigration.

À la fin des années 2090, la population étrangère représentera près de 19,5 % des résidants américains, soit la part la plus élevée depuis que le Bureau du recensement a commencé à en tenir compte en 1850. Le taux le plus élevé était auparavant de 14,8 % en 1890. Il est actuellement de 13,9 %.

Dans quelle mesure les chiffres seront-ils fiables, d’autant plus que les définitions raciales et ethniques changent et que les niveaux d’immigration sont difficiles à prévoir ?

Bien qu’il existe un niveau extrême d’incertitude projetant près de huit décennies dans le futur, c’est un bon point de départ, a déclaré M. Ong, professeur à l’UCLA.

« Sur 80 ans, les taux de natalité et de mortalité, les taux de fécondité et les taux de migration peuvent être modifiés grâce à des politiques, des programmes et des ressources », a déclaré M. Ong.