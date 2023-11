Les enfants de Trump attendus au procès civil qui menace son empire immobilier

(New York) Donald Trump a toujours associé ses enfants à ses affaires et à sa carrière politique : trois d’entre eux et le milliardaire républicain lui-même sont attendus à partir de mercredi à la barre des témoins à New York, au procès civil pour fraudes financières qui menace son empire immobilier.