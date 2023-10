Des pères, des maris, des amis : le nom des 18 personnes mortes sous les balles à Lewiston, dans le Maine, mercredi, a commencé à émerger.

Joseph Walker

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Joseph Walker

Tout indique que le gérant du Schemengees Bar & Grille, Joseph Walker, a été tué dans son établissement mercredi soir. C’est du moins ce qu’a rapporté son père, Leroy Walker, un membre du conseil municipal d’Auburn, ville voisine de Lewiston. Le père du défunt a d’ailleurs déploré que la police ait mis « jusqu’à 14 heures » pour l’informer, lui et sa famille, du décès de son fils. Le resto-bar Schemengees est l’un des deux lieux qui ont été visés par une fusillade. « C’était un grand patron, du genre généreux et paternel », s’est souvenue en ligne une employée de l’établissement, Olivia Guadagno, en ajoutant que « réapprendre à vivre dans notre communauté va être un processus ».

Tommy Conrad

PHOTO TIRÉE DE FACEBOOK Tommy Conrad

Il était depuis peu gérant du salon de quilles Just-In-Time Recreation, l’un des deux secteurs où le suspect armé a fait irruption. Selon certains témoignages, il serait mort « en héros », en tentant de neutraliser l’assaillant. Sur Facebook, la tante de M. Conrad, Holly Mireault, s’était inquiétée dès mercredi soir d’être sans nouvelles de lui. « Mon neveu aimait sa fille plus que les mots ne peuvent le dire. Nous t’aimons et tu vas nous manquer, Tommy. Nous aiderons tous à prendre soin de Caroline », a-t-elle écrit jeudi.

Billy Brackett

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE BILLY BRACKETT Billy Brackett

Ce résidant de la région et employé de FedEx aurait également été présent au resto-bar Schemengees lors de la fusillade, où il aurait été tragiquement abattu par balle, ont indiqué des sources policières à plusieurs médias américains. Tout indique qu’il était l’ami de Joseph Walker, le gérant de l’établissement, et de Ron Morin, une autre victime. « J’aurais aimé être là pour essayer de vous protéger. Je me souviendrai toujours de vous et vous me manquerez », a d’ailleurs écrit sur Facebook Chris Rollins, un ami des trois hommes.

Michael Deslauriers II

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE KEAGAN DESLAURIERS Michael Deslauriers II (à droite)

Des proches de Michael Deslauriers II ont confirmé que ce dernier a aussi perdu la vie alors qu’il jouait au bowling. Il aurait également tenté d’affronter l’agresseur, après s’être assuré que sa femme et ses enfants étaient en sécurité.

Bob Violette

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE JASON A COLE Bob Violette

Des membres de la famille ont confirmé jeudi que Bob Violette avait succombé à ses blessures, peu après la fusillade. M. Violette était un passionné de quilles âgé de 76 ans, habitué du Just-In-Time Recreation, où il se trouvait au moment des évènements. Des proches ont décrit défunt comme un homme qui prenait beaucoup de plaisir à transmettre sa passion des quilles aux plus jeunes ; il était d’ailleurs en train de former des jeunes lorsque les coups de feu ont retenti.

Tricia Asselin

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE JASON A COLE Tricia Asselin

Appréciée de toute la communauté, Tricia Asselin a aussi été tuée par balle dans le salon de quilles, alors qu’elle tentait d’alerter le 911 de la situation, selon certains témoignages ayant filtré dans des médias américains. « Tu étais si altruiste et tu te souciais tellement de tout le monde autour de toi. Tu étais ici et partout, travaillant autant que tu le pouvais », a écrit son amie Kaisha Pearl en lui rendant hommage.

Joshua Seal

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE ELIZABETH SEAL Joshua Seal

Ce père de famille se trouvait au resto-bar Schemengees lorsqu’il a été tué par l’agresseur. « Il était avant tout le meilleur père au monde pour nos quatre enfants. Il était toujours là pour eux, prêtant un œil ou un coup de main et assistant à leurs activités sportives et parascolaires. Il a toujours aimé passer du temps avec eux, voyager, faire une excursion d’une journée à la plage ou camper le week-end », a souligné sa conjointe, Elizabeth Seal.

Bryan MacFarlane

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE JASON A COLE Bryan MacFarlane

L’homme de 40 ans se trouvait au Schemengees Bar & Grille pour un tournoi de poches au profit d’une association d’adultes sourds. Lui-même sourd, Bryan MacFarlane avait l’habitude de se rendre au Schemengees tous les mercredis pour y rencontrer d’autres adultes malentendants comme lui, a indiqué sa sœur, Keri Brooks, à CNN. Après avoir résidé dans la région de Portland, à une quarantaine de kilomètres de là, Bryan MacFarlane était revenu dans la région récemment, a-t-elle ajouté.

Steve Vozzella

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE JASON A COLE Steve Vozzella

Selon ce que sa famille a indiqué au réseau ABC, Steve Vozzella venait tout juste de se marier et se trouvait au resto-bar Schemengees, comme plusieurs autres, pour un tournoi de poches au profit d’une association d’adultes sourds.

Arthur Strout

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK D’ARTHUR STROUT Arthur Strout

Ce père de cinq enfants aurait été tué lors de la fusillade alors qu’il se trouvait au Schemengees Bar & Grille, a indiqué sa famille.

Peyton Brewer-Ross

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE GENERAL DYNAMICS BATH IRON WORKS Peyton Brewer-Ross

La mort de Peyton Brewer-Ross a été confirmée par son employeur, Bath Iron Works, sur le réseau social X. « Peyton était un membre précieux de notre équipe. Il a été engagé il y a seulement cinq ans et a eu un impact positif sur notre entreprise. Il nous manquera beaucoup », a indiqué l’entreprise.

Maxx Hathaway

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE JASON A COLE Maxx Hathaway

Maxx Hathaway se trouvait au resto-bar Schemengees avec sa femme, Brenda, et leur fillette, Lilian, lorsque cette dernière aurait commencé à être fatiguée. C’est pourquoi Brenda serait partie plus tôt en laissant son mari jouer au billard, a-t-elle dit au Boston Globe qui l’a rencontrée devant une école primaire de la ville où elle s’était rendue jeudi dans l’espoir de trouver quelqu’un qui aurait vu son mari.

Ron Morin

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE RON MORIN Ron Morin

Ron Morin se trouvait également au Schemengees pour le tournoi de poches, a indiqué un de ses amis sur Facebook. « Nous devions tous rire ce soir, mais cela s’est terminé trop tôt à cause d’une violence inimaginable. Vous nous manquerez tous », a écrit ce dernier, Daric Collins, en ligne.