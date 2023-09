(Philadelphie) Des groupes d’adolescents ont envahi des magasins du centre-ville de Philadelphie mardi soir, remplissant des sacs en plastique de marchandises et s’enfuyant, bien que la police ait procédé à une quinzaine d’arrestations, selon les autorités et des témoins.

Associated Press

Des images diffusées par la presse locale montrent des vitres fracassées, des portes arrachées, des mannequins renversés et de la marchandise éparpillée au sol. On aperçoit aussi des dizaines de jeunes qui sortent des commerces en courant, leur butin dans les mains.

Une boutique Apple a été attaquée vers 20 heures mardi et la police a poursuivi les adolescents en fuite, récupérant des iPhone abandonnés et une « pile d’iPad » à un endroit, selon un communiqué de la police.

Plus de cent personnes qui semblaient être des adolescents ont dévalisé un magasin Lululemon, a rapporté la chaîne NBC10 Philadelphia, citant un officier de police.

NBC10 rapporte que deux armes ont été saisies et qu’une voiture de police a été endommagée.

Aucun blessé n’a été signalé dans l’immédiat, mais la chaîne CBS Philadelphia a indiqué qu’un agent de sécurité avait été agressé chez Foot Locker. Des images diffusées par la chaîne montrent un policier qui empoigne un jeune, le projette au sol et lui assène un coup de poing au visage pour le maîtriser.

« Ce que nous avons vu ce soir, c’est une bande d’opportunistes criminels qui ont profité d’une situation pour tenter de détruire notre ville », a déclaré en conférence de presse le commissaire intérimaire de la police de Philadelphie, John Stanford.

Les vols et les troubles se sont étendus du centre-ville au nord-est et à l’ouest de Philadelphie.

M. Stanford a indiqué que les gens semblaient avoir organisé leurs efforts sur les médias sociaux. Il a ajouté que la police enquêtait « sur le fait qu’il y avait peut-être une caravane de différents véhicules qui allaient d’un endroit à l’autre » et que deux personnes de ce groupe étaient en garde à vue.

La police a indiqué qu’il y avait une présence accrue de jeunes dans le corridor commercial du centre-ville peu avant 20 heures et que certains agents ont arrêté un groupe d’hommes « vêtus de noir et portant des masques », selon un communiqué de presse du département de la police.

À ce moment-là, des rapports et des appels au 911 ont été reçus concernant le magasin Foot Locker. Lorsque la police est arrivée, elle a constaté que le magasin avait été « saccagé dans le cadre d’une attaque coordonnée », selon le communiqué de presse. Les jeunes se sont enfuis et au moins un adulte a été arrêté.

À 20 h 12, la police a répondu à des appels similaires chez Lululemon, où plusieurs personnes ont été arrêtées. Peu après, des appels ont dirigé la police vers la boutique Apple. Aucune arrestation n’a eu lieu, mais le magasin a perdu des téléphones et des tablettes, bien que plusieurs de ces articles aient été récupérés depuis, selon le communiqué de presse.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des personnes masquées portant des chandails à capuche qui sortent de Lululemon en courant avec des marchandises et des policiers qui en attrapent plusieurs et les plaquent sur le trottoir.

Les vols ont eu lieu le jour même où le géant du commerce au détail Target annonçait la fermeture de neuf magasins dans quatre États ― dont un dans le quartier d’East Harlem à New York et trois dans la région de la baie de San Francisco ― déclarant que les vols et la criminalité organisée dans le commerce de détail menaçaient la sécurité de ses employés et de ses clients.