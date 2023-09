PHOTO JOHN BAZEMORE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Dalton) L’ancien président Jimmy Carter et son épouse, Rosalynn, ont fait samedi une apparition surprise au Plains Peanut Festival dans leur ville natale de Géorgie, a indiqué le Centre Carter, une fondation créée par le politicien du même nom, dans un message publié sur X.

Associated Press

M. Carter et son épouse sont vus dans une vidéo, traversant les festivités dans un VUS noir.

« Belle journée pour le président et Mme Carter pour profiter d’une balade à travers le Plains Peanut Festival ! Et juste une semaine avant ses 99 ans », a écrit le Centre Carter sur X, après avoir partagé la vidéo prise par un spectateur.

L’ancien président a 98 ans, et il reçoit des soins palliatifs à domicile depuis février. Il aura 99 ans le 4 octobre. L’ancienne première dame a depuis reçu un diagnostic de démence. Le couple a célébré cet été son 77e anniversaire de mariage, prolongeant ainsi son record du couple marié le plus longtemps du pays.

« C’était incroyable, compte tenu du fait qu’il est en soins palliatifs et qu’il est assez fort pour venir ici. À mon avis, c’était l’un des plus coriaces présidents, c’est mon favori », a affirmé Reed Elliotte, un résidant de Corbin, au Kentucky, à WALB-TV.