PHOTO VIA AGENCE FRANCE-PRESSE

(Washington) Un Américain de 44 ans condamné à mort pour le meurtre et le viol d’une étudiante en 1996 a été exécuté jeudi par injection létale en Oklahoma, ont annoncé le procureur et l’administration pénitentiaire de cet État du centre du pays.

Agence France-Presse

Le viol et le meurtre de Juli Busken, 21 ans, étudiante en danse à l’Université de l’Oklahoma, étaient restés non élucidés jusqu’à des tests ADN sur Anthony Sanchez, à la suite de son incarcération en Oklahoma en 2002 pour cambriolage.

La police de l’État a ensuite identifié son ADN avec celui retrouvé sur la victime, ce qui a conduit à la condamnation à mort d’Anthony Sanchez en 2006.

Ce dernier n’a cessé de clamer son innocence et avait récemment imputé le crime à son père, qui s’est suicidé en 2022 et aurait avoué l’avoir commis, selon lui. Mais des tests ADN réalisés sur le défunt ont infirmé cette thèse et les recours d’Anthony Sanchez pour obtenir un sursis à son exécution ont été rejetés.

Il a été exécuté jeudi matin au pénitencier de l’État, dans la ville de McAlester.

L’Oklahoma a repris les exécutions capitales en 2021 après six ans de moratoire en raison d’exécutions ratées en 2014 et 2015. Celle d’Anthony Sanchez est la troisième depuis le début de l’année.

Il s’agit de la 18e exécution aux États-Unis en 2023. Elles ont toutes été réalisées par injection létale.