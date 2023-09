Des inspecteurs fédéraux américains ont déclaré avoir découvert un nombre alarmant de défauts dans les locomotives et les wagons que la société de chemin de fer Union Pacific (UP) utilisait cet été dans la plus grande gare de triage au monde.

PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Un nombre alarmant de défauts constaté dans les locomotives et les wagons

(Omaha) Des inspecteurs fédéraux américains ont déclaré avoir découvert un nombre alarmant de défauts dans les locomotives et les wagons que la société de chemin de fer Union Pacific (UP) utilisait cet été dans la plus grande gare de triage au monde, dans l’ouest du Nebraska, et la compagnie était réticente à résoudre les problèmes.

Josh Funk Associated Press

L’administrateur des chemins de fer fédéraux, Amit Bose, a écrit vendredi une lettre aux trois principaux dirigeants de l’UP, exprimant sa préoccupation quant au fait que les défauts représentent un « risque important pour la sécurité ferroviaire ».

M. Bose a indiqué que le taux de défauts de 19,93 % sur les wagons et le taux de 72,69 % sur les locomotives constatés par les inspecteurs en juillet et août sont chacun deux fois supérieurs à la moyenne nationale. La lettre ne détaille pas le type de défauts trouvés par les inspecteurs dans la gare de triage Bailey, à North Platte, et il existe par ailleurs une panoplie de règles fédérales.

« La conformité du matériel roulant (wagons de marchandises et locomotives) sur le réseau UP est médiocre, et l’UP n’a pas voulu ou pu prendre des mesures pour améliorer l’état de son équipement », a déclaré M. Bose dans sa lettre.

M. Bose s’est demandé si les récents licenciements de 94 mécaniciens de locomotive et de 44 wagonniers au sein du chemin de fer d’Omaha, au Nebraska, l’un des plus importants du pays, n’ont pas laissé l’UP sans suffisamment de personnel pour mener à bien les réparations nécessaires.

Kristen South, porte-parole de l’Union Pacific, a assuré dimanche que les licenciements ne constituaient pas un problème et que la compagnie ferroviaire restait déterminée à assurer la sécurité.

« L’Union Pacific ne fera jamais de compromis sur la sécurité de nos employés. La sécurité est toujours notre première priorité, et nous examinons et répondrons aux préoccupations soulevées par la (Federal Railroad Administration) », a déclaré Mme South.

La sécurité ferroviaire a été une préoccupation majeure à l’échelle nationale cette année depuis qu’un autre chemin de fer, de la société Norfolk Southern, a déraillé et pris feu dans l’est de l’Ohio en février. Ce déraillement à East Palestine, un village situé dans l’Ohio, a incité les régulateurs et les membres du Congrès à appeler à des réformes, mais peu de changements significatifs ont été apportés depuis lors.

Mme South a affirmé que le chemin de fer dispose de niveaux d’effectifs appropriés et d’une capacité suffisante pour disposer « une marge de manœuvre permettant de faire face aux flux et reflux naturels de notre activité ».

Les licenciements annoncés par l’UP à la fin du mois dernier ont eu lieu après que la Federal Railroad Administration a terminé son inspection, et ils représentent une infime fraction de la main-d’œuvre du chemin de fer, qui compte plus de 30 000 personnes.

Le nouveau PDG d’Union Pacific, Jim Vena, vient de prendre la tête du chemin de fer le mois dernier. L’Union Pacific dispose d’un réseau de 52 000 kilomètres de voies ferrées dans 23 États occidentaux.