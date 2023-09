Un pirate informatique et escroc financier russe condamné à neuf ans de prison

(New York) La justice américaine a condamné jeudi à neuf ans de prison un investisseur russe reconnu coupable de piratage informatique et de fraudes lui ayant permis de réaliser des profits illégaux de plusieurs dizaines de millions de dollars sur les marchés boursiers aux États-Unis.

Agence France-Presse

Âgé de 42 ans, Vladislav Kliouchine avait été interpellé en Suisse en mars 2021 avant que Berne accepte finalement en décembre de la même année de l’extrader vers les États-Unis pour qu’il y soit jugé.

Il avait été reconnu coupable en février dernier par un tribunal fédéral pénal du Massachusetts, de piratage informatique et de fraudes boursières et financières.

M. Kliouchine a été condamné jeudi par la même juridiction à Boston à neuf années d’emprisonnement.

Ce proche d’un haut responsable du Kremlin, selon des médias russes d’opposition en 2021, est coupable selon la justice américaine de s’être procuré – avec quatre complices également condamnés, mais en leur absence – des documents internes à des entreprises américaines cotées grâce à du piratage informatique.

Il s’agissait de présentations de résultats trimestriels que les sociétés ne devaient publier que plus tard.

En possession de ces documents, Vladislav Kliouchine et ses complices ont réalisé des opérations boursières en anticipant la réaction du marché à l’annonce des résultats.

Au total, grâce à plus de 500 présentations de résultats récupérées entre 2018 et 2020, les pirates ont réalisé près de 100 millions de dollars de profits illégaux, dont un tiers pour le seul Kliouchine, selon le département de la Justice.

Son nom (« Klyushin » en anglais, NDLR) a été cité dans la presse comme une possible monnaie d’échange de prisonniers entre Washington et Moscou, la Russie détenant par exemple l’ancien soldat et informaticien américain Paul Whelan, condamné en 2020 par la justice de ce pays à une peine de prison pour espionnage.