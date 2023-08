Incendies à Hawaii

Le service d’électricité rejette le blâme sur les pompiers

La compagnie d’électricité d’Hawaii a reconnu que ses lignes avaient déclenché un incendie de forêt à Maui, mais a reproché aux pompiers du comté de l’avoir déclaré maîtrisé et d’avoir quitté les lieux avant qu’un feu ne se déclare à proximité et ne devienne le plus meurtrier aux États-Unis depuis plus d’un siècle.