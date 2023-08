Au Texas, Houston devait, dimanche, ajouter à sa séquence continue de températures élevées égales ou supérieures à 38 degrés. Jusqu’à samedi, la température la plus élevée à Houston a été d’au moins 38 degrés, pendant 21 jours. Le maximum de dimanche devait être d’environ 41 degrés.

PHOTO LM OTERO, ASSOCIATED PRESS

(Houston) Des températures étouffantes ont persisté, dimanche, dans une large bande du centre des États-Unis, provoquant la misère du golfe du Mexique aux Grands Lacs.

Juan Lozano Associated Press

Des températures record ont été enregistrées au Texas et dans d’autres États. Il a été indiqué aux citoyens de boire davantage d’eau lorsqu’ils tondaient leur pelouse ou faisaient de l’exercice à l’extérieur, et de veiller sur leurs voisins pour s’assurer qu’ils avaient accès à la climatisation.

« Ces températures élevées peuvent avoir un impact sur nos amis, nos familles et nos voisins qui peuvent vivre seuls, surtout s’ils limitent leur utilisation de la climatisation », a affirmé Sarah Russell, commissaire de l’agence de gestion des urgences de Saint-Louis, au Missouri, dans un communiqué. « Nous exhortons tout le monde à s’arrêter et à rendre visite à leurs proches pour s’assurer qu’ils sont en bonne santé et bien portants pendant cette chaleur extrême », a-t-elle ajouté.

La région de Dallas-Fort Worth, au Texas, devait atteindre 43,3 degrés Celsius dimanche, après avoir atteint 108 degrés Fahrenheit, samedi, a détaillé Sarah Barnes, météorologue au National Weather Service. Le record pour ces dates était de 41,7 degrés, établi en 2011.

Mme Barnes a évoqué que le secteur ne se rafraîchissait pas suffisamment la nuit.

« Cela va vraiment contribuer à un risque accru de maladies liées à la chaleur, a déclaré Mme Barnes, dimanche. C’est la principale préoccupation en ce qui concerne les gens et la chaleur. »

La vague de chaleur causant la misère ce week-end n’est que la dernière à punir les États-Unis cette année.

Les scientifiques avertissent depuis longtemps que les changements climatiques, entraînés par la combustion de combustibles fossiles, par la déforestation et par certaines pratiques agricoles, conduiront à des épisodes météorologiques extrêmes plus nombreux et prolongés, y compris des températures plus chaudes.

Le globe entier a mijoté pour enregistrer un record de chaleur en juin et en juillet. Et comme si cela ne suffisait pas, la fumée des incendies de forêt, les inondations et les sécheresses ont causé des problèmes à l’échelle mondiale.

Le National Weather Service a émis un avertissement de chaleur excessive, dimanche, pour certaines parties du Texas, de la Louisiane, de l’Arkansas, de l’Oklahoma, du Kansas, du Missouri, de l’Illinois, de l’Iowa et du Nebraska. Des avis de chaleur ou des veilles de chaleur étaient également en place dans certaines parties de l’Alabama, du Mississippi, du Tennessee, du Kentucky, de l’Indiana, du Wisconsin, du Minnesota et du Dakota du Sud.

Le tourisme à La Nouvelle-Orléans ralentit souvent pendant le pic de chaleur estivale, et cela se produit alors que les températures approchent de 37,8. Le restaurant NOLA Poboys ferme deux jours par semaine pour l’instant, a déclaré Lucas McQueen, l’un des chefs de l’établissement.

« J’ai hâte de me plaindre d’avoir froid », a affirmé M. McQueen à WWL-TV.

La température a atteint un niveau record, pour la date, de 40 degrés samedi à Jackson, au Mississippi, alors que les gens marchaient entre les évènements intérieurs et extérieurs au Mississippi Book Festival. Des bénévoles ont distribué de l’eau réfrigérée et les gens ont utilisé des ventilateurs portables tout en discutant avec des auteurs et en achetant des livres dans de grandes tentes à l’extérieur du bâtiment du Capitole de l’État.

