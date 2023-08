Financement chez les républicains

Trump amasse… et dépense beaucoup d’argent

Loin en tête dans la course à l’investiture républicaine aux primaires en vue de la campagne présidentielle américaine de 2024, Donald Trump amasse plus d’argent que quiconque pour le financement de ses activités partisanes. Mais il dépense pratiquement autant d’argent en raison de ses frais judiciaires. Et les accusations portées contre lui pour avoir tenté de faire invalider le résultat de l’élection présidentielle de 2020 feront sans doute gonfler la facture.