L’« incendie de York » qui a éclaté vendredi dernier est le plus important de Californie cette année. Mercredi matin, il avait consumé plus de 333 kilomètres carrés de terres et était contenu à 30 %, ont déclaré des responsables.

PHOTO MARCIO JOSE SANCHEZ, ASSOCIATED PRESS

(Mojave National Preserve) Les pompiers, aidés par la pluie, tentent de contenir un immense incendie qui a balayé le désert californien jusqu’au Nevada et menace les célèbres arbres de Josué de la région.

Ty O'Neil, Stefanie Dazio et Rio Yamat Associated Press

Les conditions météorologiques humides de la « mousson du sud-ouest des États-Unis » ont apporté mardi après-midi des pluies brèves, mais abondantes, en particulier à l’extrémité sud de l’incendie, et ont limité sa propagation au minimum, ont fait savoir des responsables. Des conditions similaires étaient attendues mercredi, mais un temps plus sec devait revenir jeudi.

Les quelque 400 pompiers qui luttent contre l’incendie ont dû équilibrer leurs opérations avec des préoccupations concernant la perturbation de l’écosystème fragile de la réserve nationale de Mojave, une aire protégée dans le comté de San Bernardino. Les sapeurs ont défriché et taillé des lignes de feu sans utiliser de bulldozers afin de réduire l’impact dans la région écologiquement sensible, qui abrite quelque 200 plantes rares.

L’incendie s’est enflammé près de la région éloignée de Caruthers Canyon de la vaste réserve de terres sauvages, a traversé la frontière de l’État jusqu’au Nevada, dimanche, et a envoyé de la fumée plus à l’est dans la vallée de Las Vegas.

L’incendie s’est déclaré sur des terres privées dans la réserve, mais la cause n’est pas encore connue. Moins de 3 % des terres de la réserve de 6475 kilomètres carrés appartiennent à des propriétaires privés.

Des siècles pour reboiser

Bien qu’il s’agisse de l’un des plus grands parcs nationaux en dehors de l’Alaska et d’Hawaii, la grande majorité des 880 000 visiteurs de la réserve nationale de Mojave l’année dernière ne faisaient que passer entre le sud de la Californie et Las Vegas.

Le paysage désertique est varié – des montagnes et des canyons aux dunes de sable et mesas, en passant par les forêts d’arbres de Josué et les cônes de scories volcaniques – et compte environ 10 000 tortues du désert menacées.

Certaines des plantes de la réserve peuvent mettre des siècles à se remettre de la destruction. Les forêts de pins pignons et genévriers pourraient prendre à elles seules environ 200 à 300 ans pour revenir, tandis que les broussailles noires et les arbres de Josué – qui ne poussent que dans le désert de Mojave – ne reviendront probablement pas après cet incendie catastrophique, a déclaré Ileene Anderson, scientifique principale au Centre pour la diversité biologique.

L’« incendie du dôme » de 2020 dans une autre partie de la réserve nationale avait déjà détruit environ un million d’arbres de Josué.

Au Nevada voisin, le feu est entré dans le plus récent monument national de l’État, Avi Kwa Ame, a déclaré Lee Beyer, porte-parole du Service américain des forêts. Mais le nombre d’acres brûlés dans les limites du vaste monument du sud du Nevada n’était pas encore connu.

Le président Joe Biden avait créé ce monument en mars, protégeant en permanence la région montagneuse du désert considérée comme sacrée par certaines nations autochtones. La zone s’étend sur plus de 202 300 hectares et comprend « Spirit Mountain », un sommet au nord-ouest de Laughlin appelé « Avi Kwa Ame » par la nation Fort Mojave et inscrit au registre national des lieux historiques américains.