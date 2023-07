Six morts et 27 blessés lors d’un autre week-end de violence

(Chicago) La ville de Chicago a connu un nouveau week-end sanglant et violent : six personnes ont été tuées par balle et 27 autres ont été blessées par des tirs d’armes à feu.

Associated Press

Les policiers ont répondu à deux douzaines de fusillades distinctes entre 18 heures vendredi et 23 h 59 dimanche, selon les notifications d’incidents majeurs publiées lundi.

Parmi ces incidents, un homme a été tué et quatre autres blessés tôt samedi alors qu’ils se tenaient sur un trottoir, et trois personnes, dont deux femmes, ont été blessées samedi soir dans le quartier sud de Chicago lorsque des coups de feu ont été tirés d’une ruelle en direction d’un groupe de personnes.

Un garçon de 16 ans a été retrouvé sur un trottoir et déclaré mort à l’hôpital après avoir reçu plusieurs balles vendredi soir. L’adolescent a été identifié comme étant Ra-Shaun Hood, le petit-fils de l’activiste Robin Hood.

« Je veux que la communauté se souvienne qu’il était un joueur de basket-ball. Il était inscrit au tableau d’honneur à l’école. Il était comme n’importe quel autre jeune, a déclaré le révérend Hood à la chaîne WGN-TV. Nous devons dénoncer ces tueurs et nous ne pouvons pas les laisser en liberté. »

Une récompense de 10 000 $ US est offerte pour toute information menant à l’arrestation de ses assassins.

Ces dernières années, la ville a été le théâtre d’actes de violence durant les week-ends. Lors du week-end du Memorial Day, plus de 40 personnes ont été blessées par balle, dont neuf mortellement.

Mais les chiffres de Chicago reflètent une tendance nationale qui voit les homicides diminuer depuis le début de l’année, alors que certains délits, comme les vols de véhicules à moteur, sont en hausse.

En moyenne, les homicides ont diminué de 9,4 % au cours du premier semestre 2023 par rapport à la même période de l’année dernière, a constaté le Council on Criminal Justice, un organisme non partisan, dans un rapport publié la semaine dernière.

Ce rapport se fonde sur les données criminelles fournies en ligne par les services de police de 37 villes de tailles diverses à travers le pays. Plusieurs des plus grandes villes du pays, dont New York, Los Angeles et Chicago, sont représentées. Parmi les villes qui ont publié des données sur la criminalité en ligne, 30 ont indiqué le nombre d’homicides et 20 d’entre elles ont enregistré une baisse.

En date du 16 juillet, la police de Chicago signalait 331 meurtres, contre 355 au cours de la même période en 2022, selon les statistiques criminelles du département de la police de Chicago. Depuis le début de l’année, le nombre de fusillades dans la ville a également diminué, passant de 1407 en 2022 à 1314 cette année.

Chicago a enregistré 695 meurtres et 2832 fusillades pour l’ensemble de l’année 2022.

Cependant, d’autres crimes majeurs ont augmenté entre le 1er janvier et le 16 juillet, notamment les vols de véhicules, qui sont passés de 7074 au 16 juillet 2022 à près de 16 000 depuis le début de l’année.

Début juin, des militants se sont rassemblés devant l’hôtel de ville de Chicago pour demander au maire Brandon Johnson de signer un décret déclarant la violence comme une crise de santé publique dans la ville.