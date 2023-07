PHOTO JESSIE L. BONNER, ASSOCIATED PRESS

(Atmore) L’Oklahoma a exécuté jeudi un homme qui avait poignardé à mort une femme de Tulsa avec un couteau de boucher en 1995, après s’être évadé d’un centre de travail de la prison.

Associated Press

Pendant ce temps, l’Alabama préparait l’exécution d’un détenu pour le meurtre d’une femme battue à mort en 2001.

Jemaine Cannon, 51 ans, a reçu une injection létale à 10 heures, heure locale, et a été déclaré mort 13 minutes plus tard au pénitencier d’État de l’Oklahoma à McAlester. Il s’agit de la deuxième exécution en Oklahoma cette année et de la neuvième depuis que l’État a repris les injections létales en 2021.

Cannon avait été reconnu coupable du meurtre de Sharonda Clark, 20 ans, une mère de deux enfants avec laquelle il vivait dans un appartement à Tulsa après s’être évadé quelques semaines plus tôt d’un centre de travail pénitentiaire dans le sud-ouest de l’État. À l’époque, Cannon purgeait une peine de 15 ans pour l’agression violente d’une autre femme qui a subi des blessures permanentes après que Cannon l’eut violée et battue sauvagement à l’aide d’un marteau, d’un fer à repasser et d’un grille-pain de cuisine, selon les procureurs.

PHOTO VIA ASSOCIATED PRESS Jemaine Cannon

Une cour d’appel fédérale avait rejeté mercredi en fin de journée l’appel de dernière minute de Cannon visant à obtenir un sursis à l’exécution. Cannon affirmait notamment qu’il était amérindien et ne relevait pas de la juridiction de l’Oklahoma.

L’Oklahoma utilise actuellement un protocole d’injection létale à trois médicaments, commençant par le sédatif midazolam, suivi du bromure de vécuronium paralysant et enfin du chlorure de potassium, qui arrête le cœur. L’État avait l’une des chambres mortes les plus actives du pays jusqu’à ce que des problèmes en 2014 et 2015 conduisent à un moratoire de facto.

Richard Glossip était à quelques heures de son exécution en septembre 2015 lorsque les responsables de la prison ont réalisé qu’ils n’avaient pas reçu le bon produit létal. On a appris par la suite que la même drogue avait été utilisée pour l’exécution d’un détenu en janvier 2015.

Ces erreurs ont fait suite à une exécution bâclée en avril 2014, au cours de laquelle le détenu Clayton Lockett s’est débattu sur un brancard avant de mourir 43 minutes après son injection létale ― et après que le responsable des prisons de l’État eut ordonné aux responsables de l’exécution de cesser leur activité.

En Alabama

James Barber, 64 ans, devrait être mis à mort jeudi soir dans une prison du sud de l’Alabama.

Il s’agira de la première exécution programmée dans l’État depuis que la gouverneure Kay Ivey a interrompu les exécutions en novembre pour procéder à un examen interne.

PHOTO VIA ASSOCIATED PRESS James Barber

Mme Ivey a ordonné cet examen après que deux injections létales aient été annulées en raison de difficultés liées à l’insertion d’intraveineuses dans les veines des condamnés. Des groupes de défense des droits ont affirmé qu’une troisième exécution, effectuée après un retard dû à des problèmes d’intraveineuse, avait été bâclée, ce que l’État a contesté.

Barber a été condamné pour avoir battu à mort Dorothy Epps, âgée de 75 ans, en 2001. Les procureurs ont déclaré que Barber, un homme à tout faire qui connaissait la fille de Dorothy Epps, avait avoué avoir tué cette dernière à l’aide d’un marteau et s’être enfui avec son sac à main. Les jurés ont voté à 11 voix contre 1 pour recommander la peine de mort, qui a été prononcée par un juge.

Les avocats de Barber ont demandé aux tribunaux fédéraux de bloquer l’injection létale, en invoquant les problèmes passés de l’État. La 11e Cour d’appel fédérale a refusé d’interrompre l’exécution mercredi. Les juges ont noté que l’État avait procédé à un réexamen des procédures et ont écrit que « l’affirmation de Barber selon laquelle le même schéma continuerait à se produire » était « purement spéculative ».

Barber pourrait faire appel devant la Cour suprême des États-Unis.

L’une des modifications apportées par l’Alabama à la suite de l’examen interne a consisté à donner à l’État plus de temps pour procéder à l’exécution. La Cour suprême de l’Alabama a supprimé le délai habituel de minuit pour procéder à une exécution, afin de donner à l’État plus de temps pour mettre en place une ligne d’intraveineuse et lutter contre les recours juridiques de dernière minute. L’État aura jusqu’à 6 heures du matin vendredi pour commencer l’exécution de Barber.