(New York) Au moins une personne est morte lors d’importantes inondations provoquées par des torrents de pluie qui continuent de se déverser lundi dans le nord-est des États-Unis, selon les autorités.

Agence France-Presse

Les États de New York, du New Jersey, du Connecticut, de Pennsylvanie, du Massachusetts et du Vermont faisaient tous l’objet d’alertes aux crues subites émises lundi par les services météorologiques américains (NWS), qui préviennent que ces inondations peuvent être « mortelles ».

L’état d’urgence a été déclaré dans le Vermont et dans plusieurs comtés de l’État de New York, notamment celui d’Orange, où les autorités ont décrété l’état d’urgence et confirmé que les intempéries avaient fait une victime, une femme de 35 ans.

« Elle est sortie, il semble que sa maison prenait trop d’eau. Elle était avec son chien et son fiancé l’a vue littéralement se faire emporter », a déclaré la gouverneure de l’État de New York, Kathy Hochul, dans le village d’Highland Falls, l’un des plus touchés, à 1 h 30 de route au nord de New York.

« Changement climatique »

La gouverneure démocrate a appelé la population à se « mobiliser pour lutter contre les ravages du changement climatique, parce qu’encore une fois, il s’agit de phénomènes inédits qui continuent de nous frapper encore et encore ».

« L’œil de la tempête semble se déplacer plus vers l’est, malheureusement pour la population du Vermont », État frontalier du Canada où « des crues subites ont déjà lieu » selon les services météorologiques, a ajouté la gouverneure.

La police d’État a mis en garde contre « des inondations graves et potentiellement mortelles » dans un tweet accompagné d’une vidéo où un barrage est submergé par une rivière, dans la localité de Quechee. Environ une vingtaine de routes ont été fermées, selon la police de l’État.

Dans l’État de New York, les fortes pluies ont transformé des rues en torrent, emportant des pans de chaussées et des ponts, et bloquant des personnes dans leurs voitures.

Des précipitations avoisinant 200 mm par endroit ont provoqué « des conditions susceptibles de mettre des vies en danger en raison de crues soudaines », a souligné la gouverneure Kathy Hochul.

Plus de 12 000 clients ont été privés d’électricité dimanche soir, selon les services de la gouverneure, et 6000 restaient sans courant lundi matin, selon le site spécialisé PowerOutage.

Des autoroutes ont été fermées dimanche soir dans au moins cinq comtés de l’État. Et la compagnie ferroviaire Amtrak a suspendu la liaison entre la capitale de l’État, Albany, et la ville de New York « à cause de grave conditions météorologiques ».

D’importantes précipitations sont d’ailleurs attendues « jusqu’à mardi », a prévenu le NWS qui a appelé la population sur les routes à faire « demi-tour plutôt que de se noyer » dans de nouvelles crues subites.