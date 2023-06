Pittsburgh

L’auteur de la pire attaque antisémite aux États-Unis jugé coupable de meurtres

(New York) L’auteur d’un massacre en 2018 dans une synagogue de Pittsburgh, l’attaque la plus meurtrière contre des juifs dans l’histoire des États-Unis et pour laquelle il encourt la peine de mort, a été jugé vendredi coupable de meurtres.