Rudy Giuliani visé par une plainte pour harcèlement et agression sexuelle

(New York) L’ancien maire de New York et avocat de Donald Trump Rudy Giuliani est visé par une plainte-fleuve au civil d’une ancienne collaboratrice qui l’accuse de l’avoir harcelée de manière répétée et agressée sexuellement pendant qu’il travaillait pour l’ancien président américain.