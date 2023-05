Selon le directeur de l’Office national de statistiques, Cuba a enregistré en 2022 « 95 403 naissances, chiffre le plus bas depuis 60 ans », contre « 120 098 décès ».

(La Havane) La population cubaine, actuellement de 11 millions, devrait continuer à décliner rapidement pour atteindre 9 millions à l’horizon 2050, selon l’Office national de statistiques (Onei) qui a relevé pour 2022 un record à la baisse de la natalité depuis 60 ans.

Agence France-Presse

« La tendance au déclin démographique se poursuit, un processus qui s’est accéléré » au cours des dernières années, a indiqué vendredi lors d’une conférence de presse Diego Enrique Gonzalez, directeur du Centre d’études sur la population et le développement de l’Office national des statistiques (Onei).

Selon l’expert, « si les tendances actuelles ne sont pas inversées, ce qui semble peu probable », la population de l’île pourrait passer de 11 millions d’habitants à l’heure actuelle à moins de 9 millions en 2054.

Fin 2022, la plus grande île des Caraïbes comptait 11 089 511 habitants.

Or ce chiffre ne prend pas en compte la vague d’émigration historique qui touche l’île depuis fin 2021, sur fond de crise économique majeure, sous l’effet conjugué des conséquences de la pandémie de COVID-19, de faiblesses structurelles et du renforcement de l’embargo américain.

Plus de 300 000 Cubains ont émigré en 2022 vers les États-Unis, selon les autorités américaines, soit environ 2,7 % de la population. D’autres ont également émigré en Amérique latine et en Europe, mais aucun chiffre officiel n’est disponible.

Selon la loi cubaine, un Cubain peut résider jusqu’à deux ans à l’extérieur de l’île sans perdre la résidence. Il reste donc comptabilisé dans les statistiques pendant cette période.

Selon le directeur de l’Onei, Juan Carlos Alfonso, Cuba a enregistré en 2022 « 95 403 naissances, chiffre le plus bas depuis 60 ans », contre « 120 098 décès ».

Cuba est « actuellement le pays qui compte le plus faible taux de fécondité en Amérique latine et dans les Caraïbes », a-t-il ajouté, ce qui en fait un des pays de la région comptant la plus grande proportion de personnes âgées (22,3 % de la population).