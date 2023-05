Violence par armes à feu

Biden exhorte le Congrès à « faire plus », un an après la tuerie de Buffalo

(Washington) Joe Biden a assuré dimanche « faire tout [s]on possible » contre les violences par armes à feu et a exhorté une énième fois le Congrès à « faire plus » pour les réguler, un an jour pour jour après une tuerie raciste dans le nord des États-Unis.