Présidentielle de 2020, émeute du 6-Janvier, affaire Carroll : l’ex-président Donald Trump a ressassé mensonges et déclarations outrancières dans le cadre d’un échange télévisé avec des électeurs du New Hampshire marquant son retour sur les ondes de la chaîne CNN, un jour après qu’il eut été trouvé responsable d’agression sexuelle et de diffamation par un jury de New York à l’endroit d’une chroniqueuse.

L’histoire jusqu’ici Pour la première fois depuis son élection en 2016, l’ancien président Donald Trump faisait une apparition mercredi soir sur les ondes de la chaîne CNN qu’il a souvent abreuvée d’injures.

Cet échange télévisé avec des électeurs du New Hampshire était sa première apparition médiatique depuis qu’il a été reconnu responsable d’agression sexuelle par un tribunal civil de New York mardi.

Le choix de cet État frontalier du Canada n’avait rien du hasard alors que le New Hampshire est le premier État à organiser ses primaires républicaines début 2024.

« C’était une élection truquée »

Sans surprise, le magnat de l’immobilier a de nouveau assené ses mensonges sur le « trucage » de la présidentielle américaine de 2020. Il a en outre balayé d’un revers de la main les nombreuses interventions de l’animatrice Kaitlan Collins qui soulignait qu’aucune preuve n’avait confirmé ses prétentions à ce jour. « À moins que vous soyez quelqu’un de stupide, vous avez vu ce qui s’est passé, c’était une élection truquée, et vous l’avez vu », a-t-il répété à maintes reprises.

Un pardon pour les Proud Boys ?

En réponse à une question d’un électeur inquiet du sort réservé aux manifestants ayant investi le Capitole le 6 janvier 2021 à la suite d’un discours virulent de l’ancien président, ce dernier a indiqué qu’il serait « porté » à accorder le pardon à « la plupart d’entre eux ». « Pas tous, parce que certains d’entre eux ont exagéré », a-t-il tout de même pris soin de préciser. Il n’est pas allé jusqu’à dire si les quatre membres du groupe d’extrême droite Proud Boys déclarés coupables de complot séditieux pour leur participation à la manifestation auraient droit à cette grâce.

Dette : une invitation à faire défaut

Donald Trump a par ailleurs exhorté ses anciens collègues républicains à provoquer un défaut de paiement sur la dette à moins qu’ils ne réussissent à obtenir des coupes budgétaires « massives » de la part des élus démocrates et du président Joe Biden. « S’ils ne vous donnent pas des coupes massives, vous allez devoir provoquer un défaut de paiement », a-t-il lancé, ajoutant que « tôt ou tard », les États-Unis se retrouveraient en défaut de paiement. Les deux camps sont engagés dans un bras de fer afin de relever le plafond de la dette américaine, une manœuvre indispensable pour que la première économie mondiale puisse continuer à payer ses factures, ses fonctionnaires et ses créanciers.

« Drill, baby, drill »

Comment Donald Trump prévoit-il ralentir l’inflation qui gruge le portefeuille des Américains ? lui a demandé une spectatrice. « Drill, baby, drill », a simplement répondu le prétendant au poste de candidat pour la prochaine présidentielle, en référence à un fameux slogan de campagne républicain mettant de l’avant l’exploitation des hydrocarbures. « Nous étions indépendants sur le plan énergétique, bientôt dominants sur le plan énergétique : nous allions être plus grands que la Russie et l’Arabie saoudite réunies, multipliées par deux… et ces stupides imbéciles y ont mis fin », a-t-il poursuivi en s’en prenant à l’administration du président Joe Biden.

« Une folle »

Cette apparition télévisée survenait au lendemain d’un verdict d’un jury de New York venu à la conclusion que Trump avait agressé sexuellement et diffamé la chroniqueuse E. Jean Carroll. L’ex-président a de nouveau soutenu mercredi soir qu’il ne la connaissait pas, tout en l’attaquant de front. « C’est une folle », a-t-il déclaré, entre autres, ce qui a suscité des rires de la foule.

La fin de la guerre en Ukraine en 24 heures

Sur le maintien de l’aide militaire à l’Ukraine, Trump s’est montré réticent, soulignant que l’apport des États-Unis aux efforts de guerre était supérieur à celui de l’Union européenne. S’il était président, le conflit serait réglé en « un jour, 24 heures », a-t-il également lancé. Souhaite-t-il la victoire de l’Ukraine ou de la Russie ? « Je ne pense pas en termes de gagnant ou de perdant. Je veux que ça se termine », répond-il. Il a ajouté par la suite que le président russe, Vladimir Poutine, « a fait une énorme erreur, mais c’est un gars intelligent ».

L’infirmation de Roe c. Wade

Questionné à plusieurs reprises par l’animatrice sur la possibilité qu’il approuve une interdiction de l’avortement à l’échelle du pays si jamais une proposition atterrit sur son bureau, Donald Trump a chaque fois éludé la question. Il s’est malgré tout attribué à plusieurs reprises le mérite de l’abrogation de Roe c. Wade, jugement historique de 1973 reconnaissant à l’État fédéral le pouvoir constitutionnel de protéger le droit à l’avortement, qui a été invalidé l’année dernière par la Cour suprême des États-Unis.

« You’re a nasty person »

Bien qu’elle se soit interposée à de nombreuses reprises afin de souligner le caractère mensonger de plusieurs affirmations de Donald Trump, l’animatrice de CNN Kaitlan Collins n’a pas toujours su endiguer un tel flot de faussetés. « Vous êtes une personne méchante » (You’re a nasty person, en anglais), s’est-elle fait répondre par le candidat après l’avoir talonné au sujet des documents classifiés retrouvés dans sa résidence de Mar-A-Lago.

Et la prochaine élection ?

Donald Trump respectera-t-il les résultats de la prochaine élection s’il devait la perdre pour la deuxième fois de suite ? « Si je pense qu’il s’agit d’une élection honnête », a-t-il répondu ajoutant que « si je ne gagne pas, ce pays aura de gros problèmes ».