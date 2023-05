Fusillade au Texas

« J’ai mis ma fille sous le comptoir pour la protéger »

Les habitants et les autorités d’une banlieue de Dallas ont commencé à faire le point sur la fusillade survenue samedi dans un centre commercial bondé, au cours de laquelle, selon la police, un tireur a tué au moins huit personnes, dont des enfants, et en a blessé au moins sept autres, avant d’être tué par un policier. La fusillade s’est produite aux Allen Premium Outlets à Allen, au Texas, à environ 25 kilomètres au nord de Dallas, et a transformé en chaos un après-midi de magasinage bien rempli. Voici ce que nous savons sur ce qui s’est passé.