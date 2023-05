Falsification de documents

Trump pourrait comparaître en procès pénal à New York à l’hiver 2024

(New York) Le juge de New York qui doit organiser le futur procès pénal historique de Donald Trump, inculpé depuis avril de fraudes, a demandé jeudi à l’accusation et à la défense de l’ancien président américain de convenir d’une date entre février et mars 2024.