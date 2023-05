Des agents de police surveillant une manifestation protestant contre les circonstances du meurtre de Jordan Neely à la station de métro Broadway-Lafayette à New York, mercredi

PHOTO JAKE OFFENHARTZ, ASSOCIATED PRESS

(New York) La justice new-yorkaise enquête jeudi sur la mort d’une personne sans-abri connue dans la ville, après une altercation le 1er mai dans le métro avec d’autres passagers dont l’un l’aurait étranglé, un fait divers filmé et qui a choqué.

Agence France-Presse

Jordan Neely, 30 ans, qui avait acquis une petite célébrité en imitant dans la rue Michael Jackson, a été victime d’un « homicide » par « compression » au niveau du cou, a indiqué à l’AFP la médecine légale de New York.

Alertée par des passagers et par une vidéo sur les réseaux sociaux d’une altercation violente dans le métro, la police avait constaté lundi après-midi qu’un trentenaire afro-américain avait perdu « connaissance ».

Transporté à l’hôpital, il y est décédé peu après, selon un courriel des forces de l’ordre.

La vidéo de cinq minutes, largement partagée dans la presse et que l’AFP a vue, montre la victime au sol dans un wagon du métro, un autre homme – un soldat Marine de 24 ans selon des médias – couché derrière pour l’entraver et lui serrer le haut du corps.

D’autres passagers debout au-dessus des deux hommes semblent décontenancés.

Un témoin a raconté à l’AFP que M. Neely avait fait irruption dans le wagon en criant sur des passagers et en leur réclamant de quoi manger ou boire.

La police a brièvement interrogé le suspect de la prise d’étranglement et il revient dorénavant au parquet de l’État de New York pour l’arrondissement de Manhattan de décider de l’opportunité de poursuivre au pénal.

« Dans le cadre de notre enquête rigoureuse en cours, nous allons examiner le rapport de la médecine légale, toutes les photos et vidéos disponibles, identifier et interroger autant de témoins que possible », a indiqué jeudi dans un courriel un porte-parole du parquet de Manhattan.

M. Neely imitait Michael Jackson dans les rues du centre de Manhattan, où il vivait, et avait été interpellé des dizaines de fois notamment pour tapage sur la voie publique, selon la presse.