Procès civil pour diffamation

« Je suis ici parce Donald Trump m’a violée », témoigne la plaignante

(New York) « Je suis ici parce que Donald Trump m’a violée » : l’autrice et ancienne chroniqueuse américaine E. Jean Carroll a livré mercredi de lourdes accusations contre l’ex-président des États-Unis, qui les réfute, lors d’un procès civil à New York où elle demande réparation.