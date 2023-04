(New York) L’ancien président américain Donald Trump a amassé plus de 34 millions US en dons en vue de sa campagne à l’élection présidentielle de 2024 depuis le début de l’année, voyant même une forte hausse des dons à la suite de sa comparution en cour à New York.

Michelle L. Price et Jill Colvin Associated Press

Selon son équipe de campagne, M. Trump a reçu autant de dons depuis le 30 mars, jour de sa comparution, que lors des trois mois précédents.

Dans son plus récent bilan concernant les dons reçus pour sa campagne, qui doit être remis à la Commission électorale fédérale des États-Unis samedi, l’ancien président indique qu’il a reçu 18,8 millions dans son compte de campagne principal et un autre compte commun de collecte de fonds au cours des trois premiers mois de l’année.

De ce total, qui couvre la période allant du 1er janvier au 31 mars, 4 millions ont été reçus après que M. Trump a été inculpé par un grand jury de Manhattan en lien avec des pots-de-vin versés lors de la campagne présidentielle de 2016.

Les chiffres contenus dans le document qui sera déposé samedi ont d’abord été révélés par Politico.

M. Trump a commencé à utiliser sa mise en accusation pour solliciter des dons. Selon son équipe, il aurait jusqu’à présent amassé 15,4 millions depuis le dépôt des accusations.

L’ancien président, qui fait aussi l’objet de plusieurs autres enquêtes criminelles, a tenté d’utiliser ses déboires devant la justice pour motiver ses partisans, en affirmant que toutes les poursuites menées contre lui ont été intentées pour des raisons politiques.

Il a d’ailleurs qualifié son dossier à New York comme étant de « l’ingérence électorale », tout en soulignant que cet évènement pourrait l’aider à faire grossir son bassin de partisans.

M. Trump était en avance chez les républicains lors des premières étapes en vue de la campagne électorale de 2024, mais certains des plus importants donateurs du parti ont choisi de se tourner vers d’autres candidats pour cette course.

Jusqu’à sa mise en accusation, les dons reçus pour sa campagne ne se comparaissaient en rien aux sommes colossales qu’il pouvait amasser en quelques jours, voire quelques heures, lorsqu’il était président.

Seuls quelques candidats sont officiellement entrés dans la course pour l’élection de 2024, soit l’ambassadrice à l’ONU Nikki Haley, qui avait été nommée par M. Trump, l’ancien gouverneur de l’Arkansas Asa Hutchinson et l’entrepreneur en technologie Vivek Ramaswamy.

D’autres candidats, dont le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, devraient faire le saut dans la course d’ici la mi-juillet, date à laquelle les prochains rapports sur les dons recueillis sont attendus.