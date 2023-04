PHOTO FLORIDA DEPARTMENT OF CORRECTIONS, FOURNIE PAR AGENCE FRANCE-PRESSE

(Miami) Un Américain, surnommé « le tueur ninja », a été exécuté mercredi soir en Floride plus de trente ans après avoir commis un double meurtre lors d’un cambriolage.

Agence France-Presse

L’exécution de Louis Gaskin a eu lieu à 18 h 15 (18 h 15 heure de l’Est), ont indiqué les autorités carcérales de Floride dans un communiqué.

La Cour suprême avait rejeté l’ultime recours de ce condamné à mort âgé de 56 ans.

Le 20 décembre 1989, il avait commis des cambriolages sanglants intégralement vêtu de noir — d’où son surnom dans les médias américains — afin de voler des cadeaux de Noël pour sa petite amie.

Armé d’un fusil, il s’était rendu à la résidence d’hiver d’un couple de quinquagénaires originaires du New Jersey. Selon les documents judiciaires, il avait d’abord tiré par la fenêtre, touchant mortellement le mari et blessant son épouse. Il l’avait ensuite pourchassée et abattue.

Louis Gaskin avait volé quelques objets, du liquide et des bijoux dans cette maison et s’était rendu à un second domicile, où il avait renouvelé son attaque. Il y avait blessé un homme, qui avait toutefois réussi à s’enfuir en voiture avec sa femme.

Arrêté une dizaine de jours plus tard grâce à des renseignements livrés par un proche, il avait confessé les crimes.

Lors de son procès, un jury l’avait reconnu coupable d’assassinats. Mais seuls huit des douze jurés avaient voté en faveur de la peine de mort. Aujourd’hui, il faut un jury unanime pour prononcer la peine capitale, mais ce n’était pas le cas à l’époque.

Dans les années suivantes, ses avocats ont introduit de nombreux recours, arguant notamment de nombreux problèmes psychiatriques.

En 1991, la Cour d’appel de Floride avait reconnu qu’il souffrait de troubles schizophréniques et d’hallucinations auditives, tout en le jugeant conscient de la gravité de ses actes et donc pénalement responsable.

Ses autres recours n’ont pas eu plus de succès et le gouverneur de Floride Ron DeSantis a signé le mois dernier le mandat fixant la date de son exécution.

L’élu républicain, qui nourrit des ambitions présidentielles, n’avait supervisé que deux exécutions lors de son premier mandat, mais a signé trois mandats de ce type depuis le début de l’année.

Noreen Rector, rescapée du second cambriolage, s’en est émue. « Je ne crois pas que la peine de mort serve à quoi que ce soit », a-t-elle écrit dans un communiqué publié par le Daytona-Beach News-Journal.

L’exécution de Louis Gaskin « me perturberait beaucoup si elle servait la quête présidentielle du gouverneur DeSantis », a-t-elle ajouté.

Depuis le début de l’année, 10 condamnés ont été exécutés aux États-Unis, dans quatre États seulement (cinq au Texas, deux dans le Missouri, deux en Floride et un en Oklahoma).