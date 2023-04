Mairie de Chicago

Un nouveau souffle démocrate face à la criminalité ?

(Chicago) La victoire à la mairie de Chicago mardi de Brandon Johnson, progressiste peu connu et ancien enseignant, sur un vétéran plus modéré du monde politique de la ville, a redonné confiance à l’aile la plus à gauche du Parti démocrate – et a peut-être montré la voie à suivre par le parti sur la question délicate de la criminalité.