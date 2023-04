Affaire Stormy Daniels

Donald Trump est inculpé par un grand jury, une première pour un ex-président

(New York) Donald Trump a été inculpé dans une affaire d’achat du silence d’une vedette du porno en 2016 et devrait comparaître mardi devant la justice pénale de New York, un fait historique sans précédent pour un ancien président américain, qui a dénoncé jeudi une « persécution politique ».