Un ancien ministre mexicain, figure de la lutte antidrogue, coupable de trafic de cocaïne

(New York) L’ex-ministre mexicain Genaro Garcia Luna, ancien champion de la lutte antidrogue dans son pays, a été reconnu coupable mardi par la justice américaine de corruption et de trafic de cocaïne entre le Mexique et les États-Unis et risque la réclusion à perpétuité.