(Los Angeles) La doyenne du Sénat américain Dianne Feinstein, figure historique du parti démocrate aux États-Unis, a annoncé sa retraite politique mardi après plus de 30 ans passés au sein de cet hémicycle.

Agence France-Presse

Élue de Californie âgée de 89 ans, Mme Feinstein est reconnue comme une femme politique tenace, qui a tenu un langage de vérité au parti républicain tout comme à son propre camp.

Mais depuis quelques années, elle était contestée par l’aile gauche de sa famille, notamment après une enquête journalistique qui a souligné son déclin cognitif.

« J’annonce aujourd’hui que je ne me représenterai pas aux élections de 2024, mais que j’ai l’intention d’accomplir autant de choses que je peux pour la Californie jusqu’à la fin de l’année prochaine », a expliqué l’octogénaire dans un communiqué.

Mme Feinstein devrait ainsi quitter le Sénat à 91 ans révolus. Avant son entrée dans cette institution, elle avait notamment été maire de San Francisco pendant dix ans, après l’assassinat en 1978 de son prédécesseur George Moscone et de l’homme politique ouvertement gai Harvey Milk.

Au Sénat, elle a notamment fait passer l’interdiction – pour dix ans – des fusils d’assaut en 1994.

Elle a également soutenu la guerre de George W. Bush en Irak et s’est imposée comme une membre influente de la commission du renseignement. Son rapport de plusieurs milliers de pages démontrant les mensonges de la CIA sur la torture dans le cadre de la « guerre contre le terrorisme » est resté dans les annales.

La sénatrice californienne a joué un rôle moteur dans l’examen de centaines de lois au cours de sa carrière.

« Même avec un Congrès divisé, nous pouvons toujours passer des lois qui améliorent le quotidien. Chacun de nous a été envoyé ici pour proposer des solutions », a-t-elle ajouté dans son communiqué.

Ces dernières années, l’élue a toutefois grignoté son capital politique à cause de doutes persistants sur sa cohérence, souvent émis par son propre camp.

D’anciens assistants ont décrit des épisodes de confusion mentale, rapportés dans un article du New Yorker fin 2020. Ses trous de mémoire sont également apparus au grand jour à cette époque lors de l’audition de l’ex-patron de Twitter, Jack Dorsey, devant le Sénat : elle lui a posé la même question, mot pour mot, deux fois de suite.

Depuis la pandémie, cette veuve qui a perdu son mari début 2022 limitait ses apparitions publiques hors du Congrès.

« La Californie et la nation doivent beaucoup à la sénatrice Feinstein », a réagi dans un communiqué le gouverneur démocrate de l’État, Gavin Newsom. Il a salué « sa vie entière dédiée au service public, qui a rendu notre pays plus juste, plus sûr et plus fort. »