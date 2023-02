PHOTO TONY GUTIERREZ, ASSOCIATED PRESS

(Austin) Une masse d’air arctique est attendue au cours des prochaines heures dans le nord des grandes plaines des États-Unis, dans la portion supérieure du Midwest et en Nouvelle-Angleterre.

Associated Press

Des responsables ont prévenu jeudi que le refroidissement éolien pourrait pousser le mercure à -45 degrés Celsius et même -50 ℃ en certains endroits, soit « le froid le plus intense ressenti depuis plusieurs décennies ».

Les vents puissants et l’air froid créeront un refroidissement éolien « rarement vu dans le nord et l’est du Maine », peut-on lire dans un avis publié par le Service national de météorologie des États-Unis.

Le responsable de la météorologie à l’observatoire du mont Washington, qui a détenu pendant plusieurs décennies le record mondial de la bourrasque la plus violente, a estimé jeudi que le vent pourrait y souffler à 160 kilomètres/heure.

« Nous prenons la sécurité très au sérieux en haute altitude, a dit Jay Broccolo. Et les prévisions du week-end semblent très pénibles, même pour nous. »

Des bourrasques de 130 kilomètres/heure étaient déjà enregistrées en altitude vendredi matin.

Le vent pourrait être à l’origine de pannes de courant dans le Maine, et des refuges d’urgence ont commencé à ouvrir leurs portes dans la région.

Plusieurs stations de ski ont annoncé une réduction de leurs activités. Un populaire tournoi de hockey en plein air a été reporté à plus tard et le Championnat national de toboggan a été décalé d’une journée.

Des écoles étaient fermées vendredi à Boston et à Manchester, la plus grande ville du New Hampshire. Le conseil scolaire de Manchester a expliqué qu’il fait tout simplement « trop froid » pour demander aux enfants d’être à l’extérieur.

Pendant ce temps, plus de 240 000 personnes étaient toujours privées d’électricité vendredi matin au Texas, après le passage pendant plusieurs jours d’un front froid qui a poussé le mercure sous le point de congélation.

PHOTO KAYLEE GREENLEE BEAL, REUTERS Des employés travaillent sur des lignes électriques à San Antonio, au Texas, le 2 février.

Les intempéries ont fait au moins 11 morts sur les routes du Texas, de l’Arkansas et de l’Oklahoma.