Une vague de froid extrême débutera jeudi après-midi à travers le sud du Québec. Des valeurs de refroidissement éolien entre -38 et -42°C sont prévues jusqu’à samedi dans la majorité des régions.

« Un vigoureux front froid traversera le Québec entre cet après-midi et vendredi matin. Suite au passage de ce front, les températures chuteront brutalement en quelques heures », signale Environnement Canada.

Les conditions seront ardues pour les deux prochains jours, avec la présence de vents forts qui engendreront un « refroidissement éolien extrême » dans certaines régions en soirée.

Dans les régions de Gatineau, de l’Abitibi, du Lac-Saint-Jean, de Mont-Laurier et du Saguenay, on prévoit des bourrasques de neige. La visibilité pourrait être grandement réduite à cause de la neige intense et de la poudrerie.

« Les déplacements pourraient être dangereux en raison d’un changement soudain des conditions météorologiques », selon Environnement Canada.