Avec Jeff Zients, 56 ans, le président américain choisit pour la deuxième moitié de son mandat un profil de technocrate doté d’une connaissance intime du monde de la finance et des grandes entreprises.

(Washington) C’est le rôle le plus stratégique de la Maison-Blanche, à défaut d’être le plus visible : Joe Biden a annoncé vendredi que Jeff Zients, son ancien coordinateur de la lutte contre la COVID-19, devenait « chief of staff ».

Aurélia END Agence France-Presse

Il succédera, dans ce poste de directeur de cabinet qui serait en France peu ou prou celui du secrétaire général de l’Élysée, à Ron Klain, 61 ans.

La fonction de « chief of staff », plus haut fonctionnaire de l’exécutif américain, a été créée après la Seconde Guerre mondiale et toujours occupée par des hommes jusqu’ici.

Ce véritable chef d’orchestre est chargé de conseiller le président, de filtrer les informations qui parviennent au bureau Ovale et qui en sortent, de superviser le dialogue avec les parlementaires, de mettre en musique la communication, de gérer le personnel…

Le succès d’une présidence dépend, en partie, de l’osmose entre le « chief of staff » et son patron.

« West Wing »

Dans la série à succès The West Wing, qui se déroule dans les coulisses de la Maison-Blanche, le président, joué par Martin Sheen, a cette réplique : « Tu as un meilleur ami ? […] Il est plus intelligent que toi ? […] Tu mettrais ta vie entre ses mains ? […] Voilà, c’est lui, ton chief of staff. »

Et le long communiqué publié par Joe Biden, à la fois pour louer le sortant et saluer le nouvel arrivant âgé de 56 ans, illustre cette proximité.

« Quand j’ai été élu président, je savais que je voulais que Ron dirige le personnel de la Maison-Blanche », a déclaré le président, qui organisera la semaine prochaine une passation de pouvoir officielle.

Rappelant qu’il avait fait la connaissance de Ron Klain quand ce dernier n’était qu’étudiant, il y a plus de trente ans, le démocrate de 80 ans affirme : « j’ai su dès ces débuts qu’il était de ces talents comme on n’en voit qu’un par génération ».

« Il est important de remplacer Ron par quelqu’un qui comprenne ce que diriger une équipe veut dire, et qui soit tout aussi concentré sur le fait de mener les tâches à bien », a-t-il ajouté.

« Je suis confiant dans le fait que Jeff marchera dans les pas de Ron », a-t-il poursuivi, en louant notamment son travail en tant que coordinateur anti-COVID-19.

Ron Klain a occupé son poste pendant plus de deux ans, une durée déjà longue tant la fonction est réputée éreintante.

Avec Jeff Zients, le président américain choisit clairement pour la deuxième moitié de son mandat un profil de gestionnaire.

Le nouveau « chief of staff » devra faire face aux multiples enquêtes que promet de lancer l’opposition parlementaire républicaine, tout en veillant à la mise en œuvre des ambitieuses réformes économiques initiées par Joe Biden.

Le tout pendant que le démocrate de 80 ans mènera, certainement, campagne pour la présidentielle de 2024.

« Gourou du management »

« On le qualifie de gourou du management et c’est vrai », a commenté sur Twitter l’ancienne porte-parole de Joe Biden, Jen Psaki.

« Les commentateurs diront que Jeff Zients n’est pas un animal politique. C’est vrai, mais il n’a pas besoin de l’être », a ajouté cette fidèle de Joe Biden, devenue chroniqueuse pour la chaîne MSNBC.

Jeff Zients a occupé de janvier 2021 à avril dernier les fonctions de coordinateur de la lutte contre la pandémie de l’administration Biden, qui a reposé sur une campagne de vaccination massive.

Il avait déjà été conseiller économique du président Barack Obama, qui a salué sa nomination sur Twitter : « J’ai demandé à Jeff Zients de relever certains de nos plus grands défis et, à chaque fois, il s’est révélé indispensable. »

Ce natif de Washington avait auparavant mené une fructueuse carrière dans le monde du conseil économique et de l’investissement.

Son patrimoine, selon une estimation datant de novembre 2021, pèse un peu plus de 85 millions de dollars au minimum, et pourrait atteindre plus de 400 millions de dollars au maximum.

Jeff Zients a par ailleurs été de 2018 à 2020 l’un des administrateurs de Facebook, où il a notamment piloté les activités d’audit et de supervision des risques.