PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Washington) La vedette du basketball féminin Brittney Griner a fait part vendredi de sa gratitude d’être de retour aux États-Unis après dix mois d’emprisonnement en Russie, et a assuré qu’elle rejouerait en championnat dès cette saison.

Valentin GRAFF Agence France-Presse

« C’est bon d’être chez soi. Les dix derniers mois ont été une bataille de tous les instants », a-t-elle dit dans une publication Instagram, s’exprimant pour la première fois de façon publique.

Elle a remercié notamment sa femme, Cherelle Griner, le président Joe Biden et son équipe du Mercury de Phoenix, pour qui elle assure qu’elle rejouera dès cette saison.

« Je veux que quelque chose soit très clair : j’ai l’intention de jouer au basket pour le Mercury de Phoenix de WNBA [la ligue professionnelle féminine nord-américaine, NDLR] cette saison », a-t-elle souligné.

Brittney Griner avait été arrêtée en février pour des accusations de trafic de drogue alors qu’elle avait été engagée par l’équipe russe de Ekaterinbourg, pendant l’intersaison américaine, une pratique courante.

Condamnée à une peine de neuf ans d’emprisonnement puis transférée dans une colonie pénitentiaire dans le centre de la Russie, elle a été libérée après de longues tractations en échange du marchand d’armes russe Viktor Bout.

Célèbre trafiquant d’armes arrêté en Thaïlande en 2008, Viktor Bout avait été condamné à une peine de 25 ans de prison aux États-Unis. Surnommé le « marchand de mort », son parcours hors du commun a servi d’inspiration au film Lord of War dans lequel Nicolas Cage joue un trafiquant d’armes des plus cyniques.

Joe Biden, qui souhaitait également obtenir la libération de l’ancien militaire américain Paul Whelan, arrêté en Russie en 2018 et condamné à 16 ans de prison pour « espionnage » malgré ses dénégations, a finalement dû se résoudre à n’échanger que Brittney Griner.

Président Biden, vous m’avez ramenée chez moi et je sais que vous êtes déterminé à ramener Paul Whelan et tous les Américains chez eux. Brittney Griner, dans une publication instagram

Basketteuse de renom

La double championne olympique, 32 ans, n’a retouché un ballon de basket depuis sa libération que vendredi dernier, lors d’une rapide séance d’entraînement dans une base militaire à San Antonio, au Texas.

Culminant à 2,06 m et chaussant du 54, Brittney Griner, qui joue au poste d’intérieur, s’est imposée comme une des meilleures basketteuses depuis ses débuts professionnels.

De sa taille, Griner a tiré une arme rare dans le basket féminin : le dunk, avec lequel elle a d’ailleurs renoué la semaine dernière dès sa reprise.

Le retour de la championne devrait faire du bien à sa franchise du Mercury de Phoenix, qui a fini 8e de la saison 2022, entièrement manquée par Brittney Griner. L’équipe commencera le prochain exercice le 19 mai prochain, contre les Sparks de Los Angeles.

Arrivée avec l’étiquette de phénomène physique dans la ligue américaine, Griner avait été sélectionnée en 2013 en première position du repêchage et avait remporté le titre dès sa deuxième année.

Figure de la communauté LGBTQ+, la native de Houston au Texas s’engage aussi pour les droits civiques et figure parmi les premières basketteuses à demander à la WNBA de ne plus faire jouer l’hymne national avant les matchs dans le sillage des manifestations historiques contre les violences policières subies par les Afro-Américains, après la mort de George Floyd et de Breonna Taylor.