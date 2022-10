Les élections américaines de mi-mandat auront lieu le mardi 8 novembre et auront un impact très important en vue de la présidentielle de 2024. Voici huit portraits de personnalités à suivre au cours de cette journée.

Ron DeSantis

Gouverneur républicain sortant, Floride

Les élections ne se tiennent pas uniquement au niveau fédéral. Ainsi, les postes de gouverneur sont en jeu dans 36 États. L’élection la plus attendue est celle de la Floride, où le républicain ultraconservateur Ron DeSantis tente de se faire réélire. DeSantis a des ambitions présidentielles assumées pour 2024. Et ce n’est pas Donald Trump qui va le faire fléchir. C’est DeSantis qui a récemment envoyé 50 réfugiés vénézuéliens à Martha’s Vineyard en se moquant du sens de l’accueil des démocrates. À l’été 2022, il a fait adopter la loi sur les droits parentaux en éducation (Don’t Say Gay), ce qui a transformé les écoles en « enfers dystopiques », a écrit le Vanity Fair. Il s’en est pris à Disney ainsi qu’aux Jeux paralympiques. DeSantis fait face à l’ancien sénateur Charlie Crist qui traîne de l’arrière par sept points dans les sondages.

Liz Cheney

Représentante républicaine sortante, Wyoming

PHOTO J. SCOTT APPLEWHITE, ASSOCIATED PRESS Liz Cheney

Battue aux primaires par Harriet Hageman, proche de Donald Trump, Liz Cheney ne se représente pas aux élections de mi-mandat. Mais elle travaille contre des candidats appuyés par Trump, qu’elle a désavoué depuis les émeutes du 6 janvier 2021. De passage en Arizona le 6 octobre, elle a incité les électeurs à voter démocrate. « Jamais je n’aurais pensé voir une telle situation, dit Valérie Beaudoin, chercheuse associée à l’Observatoire des États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand. La famille Cheney est un symbole du conservatisme américain et vote normalement très à droite. » Le choix de l’Arizona n’est pas un hasard, car c’est un État clé (swing state). Si la voix de Liz Cheney peut porter, c’est là. « Chez les électeurs indépendants et les républicains modérés, il y a possibilité qu’elle fasse bouger l’aiguille », ajoute Mme Beaudoin.

Gavin Newsom

Gouverneur démocrate sortant, Californie

PHOTO RICH PEDRONCELLI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Gavin Newsom

Le démocrate Gavin Newsom se dirige vers une éclatante réélection comme gouverneur de la Californie. Après avoir survécu à un vote de destitution en septembre 2021, il a des aspirations présidentielles. « Il a un charisme extraordinaire », lance la Québécoise Alexandre Couture Gagnon, professeure associée au département de science politique de l’Université du Texas Rio Grande Valley. « Il est un grand rassembleur. Comme il est gouverneur de l’un des plus grands États du pays, il a beaucoup de présence médiatique. Cela en fait un candidat présidentiel. » Newsom veut en découdre avec les républicains… jusque sur leur terrain. Il a ainsi acheté de la publicité dans sept États antiavortement pour dire que le corps des femmes n’appartient pas aux politiciens. « La Californie va financer les avortements de femmes venant de l’extérieur et M. Newsom a dit qu’il n’allait pas répondre aux demandes d’information sur les gens ayant aidé ces femmes », ajoute Mme Couture Gagnon.

Tudor Dixon

Candidate républicaine au poste de gouverneur, Michigan

PHOTO DIEU-NALIO CHERY, REUTERS Tudor Dixon

Tudor Nixon fait partie des républicains qui clament que l’élection présidentielle de 2020 a été volée. Elle affirme que Donald Trump a gagné le Michigan en dépit d’une victoire de Joe Biden par 154 188 votes. Mais sa campagne va mal. Matthew Grossmann, directeur de l’Institute for Public Policy and Social Research à l’Université Michigan State, estime que la gouverneure démocrate sortante, Gretchen Whitmer, a tapé sur le clou de la position antiavortement de Mme Dixon. « Il y a eu des publicités démocrates constantes là-dessus », dit-il. « La question de l’avortement va potentiellement mobiliser les jeunes électeurs démocrates. Mais à mon avis, le thème central de la campagne reste l’économie, dit de son côté Ken Kollman, professeur de science politique à l’Université du Michigan. Mais à l’intérieur de l’État, je ne crois pas que les républicains font du progrès sur cet enjeu. Ça se passe davantage à l’échelle nationale. Et la gouverneure Whitmer n’a pas reçu trop de critiques sur cette question. »

J. D. Vance

Candidat républicain au Sénat, Ohio

PHOTO TOM E. PUSKAR, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS J. D. Vance

J. D. Vance s’est fait connaître avec Hillbilly Elegy, récit autobiographique racontant son parcours d’une enfance pauvre jusqu’à l’atteinte d’une vie enviable à force de travail et d’études. Cette histoire tout américaine est devenue un (mauvais) film sur Netflix. Vance est maintenant candidat républicain au Sénat, avec l’appui de Donald Trump. Les sondages montrent qu’il est au coude-à-coude avec le démocrate Tim Ryan qui avait 4,4 points d’avance, début août. « Ce sera très dur pour les démocrates de gagner l’Ohio, estime Ken Kollman, professeur de science politique à l’Université du Michigan. Ils ont un bon candidat en Tim Ryan, et J. D. Vance a montré des faiblesses au début de la campagne. Mais il s’est depuis rattrapé. Il me fait un peu penser à Lindsay Graham [sénateur de la Caroline du Sud], un genre de caméléon capable de s’adapter au moment. »

Herschel Walker

Candidat républicain au Sénat, Géorgie

PHOTO MEGAN VARNER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Herschel Walker

Lauréat du trophée Heisman et vedette du football professionnel, l’ancien demi-offensif Herschel Walker est un héros dans son État natal de Géorgie, où il est candidat républicain au poste de sénateur. Proche de Donald Trump, Walker traîne cependant des casseroles. Dans les derniers jours, ce farouche opposant à l’avortement a nié des allégations voulant qu’il ait payé l’interruption de grossesse d’une ancienne copine. Sénateur sortant, le démocrate Raphael Warnock a été élu dans une partielle en 2021. Pour le moment, il mène dans les sondages. Et selon CNBC, la nouvelle concernant Walker et l’avortement n’a pas eu d’impact sur les appuis de chacun. Par ailleurs, un sondage de l’Université Quinnipiac indique que l’inflation est, de loin, le sujet qui préoccupe le plus les électeurs (43 %), l’avortement arrivant loin derrière (14 %).

Rand Paul

Sénateur républicain sortant, Kentucky

PHOTO EVELYN HOCKSTEIN, ARCHIVES REUTERS Rand Paul

La campagne électorale au poste de sénateur est féroce au Kentucky où le sénateur sortant, Rand Paul, fait face à Charles Booker, ancien membre de la Chambre des représentants de l’État. Féroce au sens où les publicités du républicain font les manchettes. « Il mène une campagne agressive, remarque Valérie Beaudoin, de la Chaire Raoul-Dandurand. Les publicités républicaines affirment que le camp adverse est très violent. M. Paul avance dans une rhétorique un peu dangereuse alors qu’il est très en avance dans les sondages. » Très conservateur, Rand Paul n’est pas pour autant un fidèle de la ligne de parti. C’est davantage un libertarien, proche du Tea Party, relève Mme Beaudoin. Par exemple, il n’a pas toujours épousé le (très rare) consensus démocrates-républicains pour aider l’Ukraine. En mai dernier, il a bloqué temporairement une aide de 40 milliards à l’Ukraine… qui l’a placé sur sa liste noire.

Alexandria Ocasio-Cortez

Représentante démocrate sortante, New York

PHOTO ANDREW HARNIK, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Alexandria Ocasio-Cortez

Élue aux élections de mi-mandat de 2018 où le président Donald Trump a reçu une gifle à la Chambre des représentants en perdant 40 sièges, la candidate est devenue une vedette instantanée, notamment grâce au documentaire Knock Down the House. Sa personnalité progressiste et sa combativité lui valent son lot de détracteurs. Très récemment, elle s’en est prise à Kanye West sur les réseaux sociaux pour des propos jugés antisémites. Beaucoup la voient (ou rêvent de la voir) candidate à la présidence en 2024. Fin juin, de passage sur le plateau de l’émission de fin de soirée The Late Show de Stephen Colbert, AOC, comme on l’appelle, n’a pas voulu répondre directement. « Pour l’instant, on doit se concentrer à gagner la majorité au Congrès », a-t-elle dit en référence aux élections de mi-mandat.

